Tecnologia vs distrazione: a Cuneo il "Keyless" tradisce il pendolare che prende il treno e dimentica l'auto in moto

Va a prendere il treno per andare a lavorare e lascia l'auto parcheggiata in moto. È l'insolito scenario che si sono trovati davanti i passanti e le forze dell'ordine oggi, giovedì 21 maggio, a Cuneo.

Un automobilista ha infatti parcheggiato la propria vettura nei pressi della stazione, l'ha chiusa regolarmente dall'esterno ed è salito sul treno, dimenticandosi però il motore acceso.



Ormai si sa, le auto di nuova generazione e super tecnologiche consentono automatismi che inducono a non prestare troppa attenzione, potendo contare su meccanismi come il Keyless access, per cui è sufficiente avvicinarsi alla maniglia per aprire e chiudere le portiere in modo centralizzato, oppure lo Start&Stop, l'avviamento a pulsante senza bisogno della chiave inserita nel quadro. Un'evoluzione talmente comoda da non far nemmeno più caso se l'auto è accesa oppure no.



Curioso intervento della squadra dei vigili del fuoco di Cuneo alle 15.50 in corso IV Novembre chiamati dalla Polizia Municipale.



Mentre gli agenti della Locale verificavano i dati del proprietario per risalire ai suoi contatti e rintracciarlo, con un kit i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la portiera senza danni e spegnere il motore.



L'intera operazione di "salvataggio del carburante" si è conclusa in meno di un'ora, risolvendo la singolare sosta prolungata prima del rientro del conducente.



Chissà però quanto sarà costata in termini di carburante questa piccola distrazione.