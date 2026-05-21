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Attualità | 21 maggio 2026, 17:21

Tecnologia vs distrazione: a Cuneo il "Keyless" tradisce il pendolare che prende il treno e dimentica l'auto in moto

Curioso intervento in corso IV Novembre. I vigili del fuoco sbloccano la portiera per spegnere il veicolo rimasto acceso per ore mentre il proprietario era già al lavoro

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Va a prendere il treno per andare a lavorare e lascia l'auto parcheggiata in moto. È l'insolito scenario che si sono trovati davanti i passanti e le forze dell'ordine oggi, giovedì 21 maggio, a Cuneo.

Un automobilista ha infatti parcheggiato la propria vettura nei pressi della stazione, l'ha chiusa regolarmente dall'esterno ed è salito sul treno, dimenticandosi però il motore acceso. 

Ormai si sa, le auto di nuova generazione e super tecnologiche consentono automatismi che inducono a non prestare troppa attenzione, potendo contare su meccanismi come il Keyless access, per cui è sufficiente avvicinarsi alla maniglia per aprire e chiudere le portiere in modo centralizzato, oppure lo Start&Stop, l'avviamento a pulsante senza bisogno della chiave inserita nel quadro. Un'evoluzione talmente comoda da non far nemmeno più caso se l'auto è accesa oppure no.

Curioso intervento della squadra dei vigili del fuoco di Cuneo alle 15.50 in corso IV Novembre chiamati dalla Polizia Municipale. 

Mentre gli agenti della Locale verificavano i dati del proprietario per risalire ai suoi contatti e rintracciarlo, con un kit i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la portiera senza danni e spegnere il motore.

L'intera operazione di "salvataggio del carburante" si è conclusa in meno di un'ora, risolvendo la singolare sosta prolungata prima del rientro del conducente.

Chissà però quanto sarà costata in termini di carburante questa piccola distrazione.

Sara Aschero

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