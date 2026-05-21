Il borgarino Nicolò Bertano conquista il 2° Premio al Gorizia Guitar Competition

Importante riconoscimento internazionale per il giovane chitarrista Nicolò Bertano, che ha conquistato il 2° Premio al prestigioso International Gorizia Guitar Competition, nella categoria principale senza limiti di età.

Il risultato assume un valore ancora maggiore considerando l'altissimo livello della competizione. Alla fase eliminatoria hanno preso parte circa 40 concorrenti provenienti da oltre venti Paesi, tra cui Grecia, Belgio, Costa Rica, Cile, Argentina, Regno Unito, Ucraina, Portogallo, Slovenia, Repubblica Ceca, Italia, Messico, Francia, Germania, Spagna, Austria, Slovacchia, Stati Uniti, Serbia e Bosnia-Erzegovina.

Le prove sono state valutate da una prestigiosa giuria internazionale composta da Adriano Del Sal, Nejc Kuhar, Lucio Matarazzo, Neno Munitic, Anton Črnugelj, Franco Saretta, Leon Ravničar, Aniello Desiderio, Lorenzo Micheli e Matteo Mela.

Al termine delle selezioni, soltanto cinque concorrenti hanno ottenuto l'accesso alla finale. In questa fase conclusiva Nicolò Bertano si è distinto per qualità artistica, maturità interpretativa e solidità tecnica, ottenendo il 2° Premio, con il 1° Premio non assegnato dalla giuria. Un risultato che, di fatto, lo colloca al vertice della competizione.

A completare il podio, il 3° Premio è stato assegnato a un concorrente francese, mentre il 4° e il 5° posto sono andati a due chitarristi italiani e a un concorrente tedesco.

Questo prestigioso riconoscimento conferma il percorso di crescita artistica di Nicolò Bertano e rappresenta un importante traguardo in una competizione considerata tra le più qualificate del panorama chitarristico internazionale, capace ogni anno di richiamare giovani talenti provenienti da tutto il mondo.