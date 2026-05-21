Polizia Stradale di Cuneo, educazione stradale per 1.700 studenti con i progetti Icaro e Bici Scuola

La Polizia Stradale di Cuneo rinnova ogni anno il proprio impegno nella formazione dei più giovani, con l’obiettivo di trasmettere già dalla scuola dell’infanzia i principi fondamentali della sicurezza stradale e del senso di responsabilità civica. Dalla scuola materna alle superiori, le attività educative accompagnano bambini e ragazzi in un percorso graduato, costruito in base all’età e al livello di maturità dei partecipanti.

I più piccoli imparano le prime regole attraverso il circuito con le biciclette, esercitandosi nelle corrette modalità di attraversamento, nell’uso del marciapiede e nell’importanza del casco. Gli studenti più grandi, invece, affrontano argomenti più complessi legati ai rischi della velocità, alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti e alla conduzione dei ciclomotori.

L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani nelle regole della vita civile e della sicurezza stradale, per contribuire alla crescita di cittadini consapevoli e, nel tempo, a strade più sicure per tutti. Quest’anno i progetti Icaro e Bici Scuola hanno raggiunto circa 1.700 alunni nella sola provincia di Cuneo, riscuotendo grande interesse tra i destinatari.

Tra le attività svolte, anche una giornata di formazione presso la scuola materna di Piasco, dove il personale del Distaccamento di Polizia Stradale di Saluzzo ha incontrato i bambini per un primo approccio all’educazione stradale.