Bra entra in StrategiaCuneo: a Pollenzo l’ultimo tavolo del percorso 2026

Il Comune di Bra entra ufficialmente a far parte di StrategiaCuneo, il modello di pianificazione strategica di lungo periodo promosso da Provincia di Cuneo, Fondazione CRC e Camera di Commercio di Cuneo.

La Giunta comunale ha approvato e recepito il Patto di Collaborazione, un accordo che impegna la città a partecipare attivamente alla costruzione di un ecosistema territoriale orientato all'innovazione, alla sostenibilità e alla crescita socioeconomica condivisa, da qui al 2030.

L'adesione si tradurrà subito in un momento operativo concreto: giovedì 28 maggio, Bra ospiterà sul proprio territorio il quinto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri "Strategia Cuneo per l'ecosistema territoriale 2026". L'evento si terrà dalle ore 10:15 alle 13 a Pollenzo, presso l'Albergo dell'Agenzia (Via Fossano 21).

Il tavolo di Pollenzo chiude un percorso a tappe che ha già toccato Cuneo, Alba, Savigliano e Mondovì, nato con l'obiettivo di condividere prospettive comuni e rafforzare il sistema di pianificazione locale mettendo a fuoco i 5 grandi megatrend globali: urbanizzazione, diseguaglianze sociali, squilibri demografici, innovazione tecnologica e cambiamenti climatici.

L'incontro in programma giovedì 28 a Pollenzo prevede una prima presentazione degli sviluppi del percorso strategico, seguita da un'attività partecipata di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder e dalla presentazione ufficiale del Patto di Collaborazione.

A testimonianza del valore strategico dell'iniziativa, interverranno direttamente i tre Presidenti degli enti promotori (Provincia, Camera di Commercio e Fondazione CRC) per illustrare la visione di futuro condivisa e sostenere l'avvio di questa nuova fase collaborativa.

L'appuntamento è gratuito ed è rivolto a tutti gli attori istituzionali, economici, sociali, culturali ed educativi del territorio. Per partecipare è necessario iscriversi on line (link diretto: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-strategia-cuneo-per-lecosistema-territoriale-2026-pollenzo-1984119605150?aff=oddtdtcreator ).