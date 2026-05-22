Ad Alba estate di cantieri tra scuole e quartieri: “Interventi concentrati nei mesi di chiusura”

Non soltanto il centro storico. Accanto ai cantieri sulle vie cittadine e agli interventi legati alla riqualificazione urbana, il Comune di Alba si prepara ad aprire una nuova fase di lavori che riguarderà soprattutto scuole, impianti sportivi e servizi di quartiere, sfruttando la finestra estiva per concentrare gli interventi più invasivi.

Un quadro che l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio ha aggiornato nelle scorse ore, facendo il punto sui cantieri destinati a partire o ad accelerare nelle prossime settimane.

Tra gli interventi più attesi c’è quello sulla palestra Macrino, struttura molto utilizzata dall’attività scolastica e sportiva cittadina.

“Appena finirà la scuola lavoreremo sulla Macrino”, spiega Fenocchio. “È un impianto molto utilizzato e presenta alcune problematiche abbastanza importanti, sia nei servizi igienici sia, più in generale, per la sua vetustà”. L’obiettivo dell’Amministrazione è concentrare le opere nei mesi estivi, approfittando della sospensione dell’attività didattica.

“Bisogna sfruttare la finestra dei mesi estivi”, osserva l’assessore, sottolineando come il calendario dei lavori sia stato costruito proprio per evitare interferenze con la normale attività scolastica.

Sempre sul fronte delle scuole partirà anche un intervento richiesto da tempo dall’istituto comprensivo della Moretta. Si tratta della realizzazione di un archivio esterno per la scuola Umberto Sacco, opera che Fenocchio definisce “attesa da anni”. “Dovremmo riuscire, appena finite le scuole, a cantierare questo piccolo intervento per la creazione dell’archivio esterno”, conferma.

Nel pacchetto delle opere previste rientra anche la sistemazione dell’area parcheggio sul fondo di viale Cherasca, già ipotizzata nei mesi scorsi ma rinviata per questioni legate alle coperture economiche.

“L’intervento dovrebbe partire a breve”, spiega Fenocchio. “L’area verrà asfaltata e resa più idonea al parcheggio pubblico”.

Proseguono intanto anche i lavori al parco Sobrino, uno degli interventi più attesi sul fronte del verde pubblico cittadino.

“La riqualificazione del parco Sobrino sta andando avanti”, osserva l’assessore. “Contiamo di averlo disponibile nel corso dell’estate”.

Una tempistica che riguarda anche altre aree verdi oggetto di riqualificazione.

“Anche per gli altri giardini comunicheremo a breve le date delle inaugurazioni, essendo i lavori ormai in fase conclusiva”, aggiunge Fenocchio, confermando che gli spazi saranno restituiti alla città profondamente rinnovati e nuovamente fruibili.

Parallelamente continua anche il lavoro sul nuovo asilo nido di corso Europa, intervento legato ai fondi PNRR.

L’obiettivo resta quello di rispettare il cronoprogramma fissato per l’estate.

“Il riferimento rimane il 30 giugno per la conclusione dei lavori principali”, spiega Fenocchio. “Stiamo esercitando la massima attenzione affinché le imprese che stanno operando facciano ricorso a tutte le risorse disponibili per cercare di rispettare il cronoprogramma”.