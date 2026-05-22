“Air – Alziamoci insieme, rialziamoci”: teatro e imprese uniti contro la violenza di genere

Si è concluso con esito positivo “AIR – Alziamoci insieme, rialziamoci”, il progetto territoriale dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, sviluppato all’interno di Wellgranda – Reti di Welfare e sostenuto dalla Fondazione CRC. Un’iniziativa che ha saputo intrecciare istituzioni, imprese e terzo settore in un percorso condiviso di formazione e dialogo nella provincia di Cuneo.

Capofila del progetto è stato il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ente gestore del Centro Antiviolenza n.10/A, in collaborazione con la Città di Bra, il Centro Antiviolenza 21/A di Bra-Alba e Confindustria Cuneo, insieme a una rete di partner territoriali. Il coordinamento operativo è stato affidato a Sciara Progetti APS – ETS, realtà specializzata in teatro sociale e formazione esperienziale.

Elemento centrale del percorso è stato il tour “Questo non è un autobus”, che dall’11 al 14 maggio ha portato un bus teatrale a due piani direttamente all’interno di alcune aziende del territorio: Rolfo di Bra, Valeo di Mondovì e Sedamyl di Saluzzo. Qui, in uno spazio trasformato in ambiente culturale e protetto, i lavoratori sono stati coinvolti in laboratori interattivi, basati su metodologie di educazione non formale.

Non semplici spettatori, ma partecipanti attivi: i dipendenti hanno dialogato con i formatori, condividendo esperienze e riflessioni sul tema della parità di genere e delle relazioni nei contesti lavorativi. Un approccio innovativo che ha permesso di stimolare consapevolezza e promuovere ambienti aziendali più inclusivi.

"Crediamo fortemente in questo progetto perché rafforza valori fondamentali come rispetto, ascolto e inclusione", ha dichiarato Gianluca Rolfo, amministratore delegato di Rolfo. Sulla stessa linea Sedamyl, che ha sottolineato come la parità di genere incida concretamente sul clima aziendale: "Un laboratorio partecipato che favorisce confronto e crescita", ha commentato il managing director Stefano Frandino.

Il percorso proseguirà ora con due appuntamenti pubblici: il 10 giugno al Teatro Toselli di Cuneo e l’11 giugno al Politeama di Bra, entrambi alle 21, con lo spettacolo “Malanova” di Ture Magro, seguito da un momento di confronto con la cittadinanza.

"Vogliamo portare questi temi anche nei luoghi del quotidiano, come il lavoro, creando occasioni di consapevolezza condivisa", ha evidenziato Giulia Manassero, direttore generale del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ribadendo l’importanza del coinvolgimento congiunto di imprese e comunità.

Gli eventi teatrali sono gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Consorzio al numero 0171 334182 o 0171 334158 (dalle 8.30 alle 14).