“Voci in Circolo”, a Fossano una giornata tra volontariato, inclusione e comunità

Sabato 23 maggio il Centro Equitazione Disabili di Fossano ospiterà “Voci in Circolo – volontari al centro”, una giornata dedicata all’incontro tra persone, associazioni e territorio nel segno della cura e della partecipazione. L’iniziativa è promossa da A.L.I.Ce. Cuneo ODV-ETS, con la coorganizzazione di CSV Cuneo – Società Solidale ETS, nell’ambito dei “Circoli della Cura”.

L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto e inclusivo in cui volontari, famiglie, caregiver e cittadini possano condividere tempo, esperienze e relazioni, trasformando la cura in un gesto concreto di comunità.

La mattinata si aprirà alle 10 con “Dal centro al Centro”, una passeggiata a “sei zampe” da piazza Vittorio Veneto al Centro Equitazione Disabili, insieme ai soci ASSeA e ai loro cani. Un percorso accessibile di circa un chilometro, pensato per valorizzare il benessere che nasce dall’incontro tra persone, animali e movimento.

All’arrivo, spazio alle attività partecipative: laboratorio di stampa e serigrafia con il collettivo Ynnesti, azioni di cura degli spazi e iniziative ambientali come “Spazzamondo”, in collaborazione con Sport Senza Barriere e Condividere ODV. I partecipanti potranno contribuire attivamente all’allestimento dell’area che ospiterà il concerto del pomeriggio, sperimentando una forma concreta di cittadinanza attiva. A conclusione, rinfresco offerto. Le attività mattutine sono gratuite con iscrizione obbligatoria.

Il cuore della giornata sarà nel pomeriggio, alle 17.30, con il concerto “Voci in Circolo”. Protagonisti il Coro degli Afasici “Enrico Catelli” e il coro VoXes della Fondazione Fossano Musica, accompagnati dai musicisti della Fondazione e diretti dai musicoterapisti Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa, con Davide Conti. Un momento di forte valore simbolico, in cui la musica diventa strumento di espressione, inclusione e restituzione di voce a chi convive con l’afasia dopo un ictus.

"Con questa giornata vogliamo affermare che la cura non è solo terapia, ma anche relazione e comunità", sottolinea Federico Carle, presidente di A.L.I.Ce. Cuneo. Dello stesso avviso Marianna Micheletto, responsabile del Centro Equitazione Disabili: "Qui le persone non vengono assistite, ma riconosciute e coinvolte. È uno spazio che vuole essere sempre più aperto e condiviso".

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso dei Circoli della Cura, attivi a Fossano, Alba e Borgo San Dalmazzo-Cuneo, rivolti in particolare a over 65, persone con neurofragilità e caregiver. Un progetto che punta a costruire relazioni e prossimità, come sintetizzato dallo slogan: “Nel tempo di un tè, lo spazio per te”.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo negli spazi coperti del Centro.

L’iniziativa è coorganizzata con CSV Cuneo – Società Solidale ETS e realizzata con il sostegno di Fondazione Crf e Crf Spa e Fondazione CRC. Si ringraziano per la collaborazione Comune di Fossano, Fondazione Fossano Musica, Cooperativa Serena - Centro Equitazione Disabili, ASSeA, Fondazione Matteo Costamagna e Camera di Commercio di Cuneo. Si ringraziano inoltre Fondazione Cagnasso, Sport Senza Barriere, Piumetti Gas S.r.l., Comune di Bene Vagienna, Confartigianato Cuneo – Zona Fossano, Condividere ODV, ATL del Cuneese per il patrocinio, Fondazione NoiAltri, ASL CN1, Associazione Alessio e tutti i volontari che, con il loro impegno, contribuiscono a trasformare questa rete in una vera esperienza di comunità.