Il presente a fumetti: Claudio Marinaccio ospite al Rondò dei Talenti di Cuneo

Come può una vignetta raccontare la complessità del mondo contemporaneo meglio di un lungo editoriale? A questa domanda risponderà il fumettista Claudio Marinaccio, protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “Sono solo parole. O forse no”. L’incontro, organizzato dall’associazione FormicaLab Aps, si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 17,30 al Rondò dei Talenti di Cuneo.

Sotto il titolo “Disegnare il presente”, Marinaccio accompagnerà il pubblico in un viaggio tra narrazioni autobiografiche e cronaca. Noto per le sue collaborazioni con prestigiose testate tra cui La Stampa, Sky TG24, Rolling Stone, Internazionale e HuffPost, l’autore originario di Villarbasse, nel Torinese, esplorerà la capacità del linguaggio del fumetto di decifrare le ansie quotidiane con un’onestà e una sintesi spesso precluse alla scrittura tradizionale.

L’incontro si inserisce nel più ampio ciclo di appuntamenti ideato da FormicaLab nell’ambito del bando “Estate al Rondò”, finanziato dalla Fondazione CRC. Il progetto propone cinque pomeriggi gratuiti pensati per un pubblico trasversale: studenti, genitori, insegnanti, educatori e semplici curiosi desiderosi di approfondire i nuovi linguaggi della comunicazione e l'impatto delle parole (e delle immagini) nella società odierna.

«Il fumetto non è solo intrattenimento, ma uno strumento d’indagine sociale potente» spiegano Ilaria Blangetti e Chiara Priante, curatrici del progetto. Grazie allo stile graffiante e sincero di Marinaccio, l’incontro offrirà nuovi spunti di riflessione su come interpretare la realtà che ci circonda attraverso la matita.

L’ingresso è libero, ma è vivamente consigliata la prenotazione tramite il sito ufficiale del Rondò dei Talenti, www.rondodeitalenti.it.

Per ulteriori informazioni: formicalabaps@gmail.com.