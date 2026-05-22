Al via la tre giorni di Mercato Europeo: a Cuneo i profumi e i sapori delle cucine del mondo

Ha aperto alle 10 di questa mattina 22 maggio e chiuderà domenica 24, nel tardo pomeriggio.

Tre giorni di Mercato Europeo in piazza Galimberti a Cuneo, in un weekend accompagnato dal sole e da temperature quasi estive, la perfetta cornice per uno degli eventi più amati della primavera cuneese.

Già stamattina, con le fasi di allestimento ancora in corso, passando tra i banchi si iniziava a sentire qualche invitante profumo di dolci, in attesa di immergersi invece in quello delle braci.

Saranno domani e domenica le due giornate clou, nelle quali saranno migliaia le persone che affolleranno i banchi di questa la manifestazione itinerante targata Fiva Confcommercio-

Piazza Galimberti sarà un grande villaggio internazionale del gusto, dell’artigianato e delle tradizioni popolari, con espositori provenienti da numerosi Paesi europei e non solo, con stand dedicati allo street food, alle specialità gastronomiche internazionali, alle bevande artigianali, ma anche a prodotti per la casa, il benessere e l’artigianato tradizionale.

L’evento punta ancora una volta sulla dimensione esperienziale: non soltanto un mercato, ma un vero viaggio tra culture differenti, profumi e sapori che richiamano migliaia di visitatori.

Dalle specialità francesi alla cucina dell’Est Europa, passando per prodotti tipici spagnoli, tedeschi e mediterranei e anche da altri continenti, il Mercato Europeo si conferma una vetrina del commercio internazionale itinerante capace di valorizzare anche il tessuto urbano che lo ospita.

L'evento taglia inoltre il traguardo della tredicesima edizione, segno di un format che negli anni ha saputo consolidarsi e diventare parte integrante della vita cittadina.

Nella giornata di domenica 24 maggio ci sarà anche il mercato straordinario in corso Nizza.

LA VIABILITA'

Dalla prima mattinata di giovedì 22 alla tarda serata di domenica 25 maggio, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nell’anello interno di piazza Galimberti, dove saranno posizionate le bancarelle. Sempre a partire da giovedì mattina sarà in vigore il divieto di sosta su cinque file del piazzale Valther Cavallera, che saranno riservate ai veicoli degli ambulanti autorizzati dalla Confcommercio.

In particolare, domenica 25 maggio, saranno attuate modifiche temporanee alla viabilità nel concentrico cittadino di corso Nizza, nel tratto compreso tra Piazza Galimberti (esclusa) e i corsi Ferraris/Vittorio Emanuele (esclusi).

Restrizioni alla sosta e al transito saranno in vigore dalle 5 alle 21, quando sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata e dei marciapiedi. Unica eccezione: i veicoli degli operatori commerciali. Dalle 6 alle 21, il transito sarà vietato per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori commerciali e dei mezzi destinati alla pulizia dell’area al termine del mercato. Attraversamenti consentiti da corso Giolitti a corso Brunet e viceversa e da corso Ferraris a corso Vittorio Emanuele II e all’inverso.

Nelle aree sopra specificate, la circolazione e la sosta saranno riservate esclusivamente ai partecipanti dell’evento e ai mezzi preposti alla pulizia del suolo una volta conclusa la manifestazione. Inoltre, sarà in vigore la rimozione forzata dei veicoli in sosta non autorizzati.