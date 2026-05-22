Al Castello di Mombasiglio torna "Storie al castello"

Quest’anno torna al castello di Mombasiglio, organizzato dall’omonima Fondazione, il ciclo di incontri culturali a tema storico inaugurato lo scorso anno con la prima edizione. Gli incontri si svolgeranno al sabato pomeriggio.

Di seguito gli appuntamenti a ingresso libero, non è necessaria la prenotazione e si svolgeranno anche in caso di maltempo nei locali del castello:

Il 30 maggio alle ore 15, Sebastiano Carrara (Fondo storico A. Fiore – Società per gli studi storici archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo) terrà l’incontro dal titolo “Dalla pietrificazione delle strutture al tramonto del castello medievale”.

Il 6 giugno alle ore 15, Alessandro Mella, storico, presenterà “Nel nome del Re Sole”.

Il 13 giugno alle ore 15, Furio Ciciliot (Società savonese di Storia Patria) interverrà con “Mombasiglio e dintorni: paesaggi medievali”.

Il 4 luglio alle ore 16, Michele Calandri (Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea della Provincia di Cuneo) presenterà “Storie di vita e di Lager”.

L’11 luglio alle ore 15, Mauro Minola terrà l’incontro “Napoleone e il Vilain Castel de Bard”.

Il 18 luglio alle ore 15, Luca Finco (Politecnico di Torino) presenterà “Archetipi e varianti: l’architettura religiosa e civile tra Piemonte e Liguria (Medioevo – Età Moderna)”.