METEO / Fine settimana decisamente estivo

Un vasto anticiclone molto esteso ed intenso si sta formando sull'Europa centrale in questi giorni. Esso ci porterà bel tempo e temperature decisamente oltre le medie del periodo, anticipando di fatto l'estate meteorologica. Durerà almeno una settimana, con alta probabilità di estendersi anche oltre.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 22 a domenica 24 maggio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per lo più per velature, anche se l'aria non sarà sempre limpida a causa dell'aumento dell'umidità nei bassi strati. Al pomeriggio qualche rovescio o debole temporale sarà possibile sui confini alpini occidentali, ma in spostamento verso la Francia a causa di correnti nordorientali in quota.

Temperature ben oltre le medie del periodo, con massime che domenica toccheranno i 30/32 °C sulle pianure, destinate ad aumentare ancora. Sulle coste liguri saranno piuttosto contenute grazie al mare ancora fresco. Minime anche in forte aumento e genralmente tra i 16 e i 20 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Questo consentirà l'accumulo di inquinanti che renderanno l'aria poco salubre.

Da lunedì 25 maggio.

Non ci saranno grosse variazioni almeno fino a giovedì, mantenendo condizioni prettamente estive. Anzi le temperature continueranno a salire, con le massime che potranno raggiungere i 34/35 °C per quella che si presenta come una vera e propria ondata di calore, con afa in aumento e condizioni di disagio da caldo.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/680-Stagionali_Maggio_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona