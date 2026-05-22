Sodalizio Vallauri-Fondazione CRF per l'innovazione tecnologica

L’Istituto Vallauri di Fossano, grazie al cospicuo finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, si doterà, a partire dal prossimo anno scolastico, di un moderno ledwall destinato all’aula magna dell’istituto.

La nuova attrezzatura tecnologica consentirà alla scuola, oltre che agli enti del territorio che già collaborano con l’istituto e a quelli che vorranno usufruirne in futuro, di organizzare incontri, conferenze ed eventi attraverso un maxischermo installato direttamente sul palco dell’aula magna, contribuendo a migliorare la qualità delle attività divulgative e formative proposte.

L’investimento rafforzerà pertanto ulteriormente il ruolo dell’Istituto Vallauri come punto di riferimento culturale, formativo e civile per il territorio, consolidando il legame tra scuola, istituzioni e comunità locale.

Sempre grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, il Vallauri potrà inoltre dotarsi di una termoformatrice destinata al fablab dell’istituto. Il nuovo macchinario sarà impiegato sia nelle attività curricolari e sia nelle aree progetto e consentirà la realizzazione di componenti plastici per la produzione rapida di involucri, componenti, stampi e calotte partendo da lastre termoplastiche, offrendo agli studenti ulteriori opportunità di formazione pratica e tecnologicamente avanzata.

“Ringraziamo la Fondazione CRF per il costante e concreto supporto dimostrato in questi anni nei confronti della nostra scuola”, afferma il dirigente scolastico Paolo Cortese. “Grazie al loro contributo, il nostro istituto continua a mantenersi all’avanguardia sotto il profilo tecnologico e dell’innovazione, offrendo agli studenti strumenti sempre più moderni e qualificanti”.