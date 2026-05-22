Dal caffè turco alle estrazioni a freddo: gli studenti dell'Arte Bianca di Neive scoprono il mondo nascosto dietro una tazzina

Dietro una semplice tazzina di caffè si nasconde un universo fatto di aromi, origini, tostature, manualità e cultura gastronomica. Un mondo che gli studenti delle classi 3H, 3F e 3I dell'Arte Bianca di Neive stanno imparando a conoscere da vicino attraverso “Dal chicco alla tazzina”, il progetto inserito nei percorsi POC dell’istituto Cillario-Ferrero.

A guidare il laboratorio è Alessandro Saglietti, titolare di Monviso Italian Coffee Factory, che sta accompagnando i ragazzi in un percorso pratico e sensoriale dedicato alle molteplici sfaccettature del caffè contemporaneo.

Non soltanto teoria, ma soprattutto esperienza diretta: durante gli incontri gli studenti hanno lavorato sulle differenze tra miscele e monorigine, imparando a riconoscere profumi, caratteristiche e qualità differenti delle varie tipologie di coffee.

Il laboratorio si è trasformato in una vera palestra di tecnica e osservazione, dove i ragazzi hanno potuto confrontarsi con strumenti, metodi di preparazione e modalità di estrazione provenienti da culture diverse.

Dal caffè turco e arabo alla French Press, fino alle moderne tecniche di estrazione a freddo, il percorso ha permesso agli studenti di sperimentare concretamente quanto possa cambiare il risultato finale partendo dalla stessa materia prima.

Un lavoro che ha richiesto attenzione, precisione e sensibilità, sviluppando competenze sempre più richieste nel mondo dell’enogastronomia e dell’ospitalità.

Accanto all’aspetto tecnico, il progetto ha puntato molto anche sulla consapevolezza del prodotto, aiutando i ragazzi a comprendere il valore culturale e professionale che oggi ruota attorno al caffè.