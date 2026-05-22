Open Day al Campus di Mondovì del Politecnico: porte aperte agli aspiranti ingegneri

Giovedì 29 maggio il Campus di Mondovì del Politecnico di Torino aprirà le sue porte per un Open Day dedicato a tutti gli studenti che stanno valutando il proprio percorso universitario in ambito ingegneristico.

Per l’intera giornata, allora, vi sarà l’opportunità di visitare i laboratori, incontrare docenti e studenti e capire, soprattutto, quale delle due proposte formative attualmente disponibili possa maggiormente soddisfare le esigenze dei singoli. Il campus, infatti, ospita due distinti percorsi: da un lato il primo anno della Laurea in Ingegneria, con la possibilità per tutti gli studenti iscritti ai corsi ingegneristici (ad eccezione di Ingegneria della Produzione Industriale) di seguire le lezioni direttamente nella sede di Mondovì, beneficiando così di un contesto accademico a misura d’uomo, senza per questo rinunciare alla qualità dell’insegnamento tipica del Politecnico di Torino.

Dall’altro, invece, la Laurea professionalizzante in Tecnologie per l’industria manifatturiera. In particolare, il corso triennale con indirizzo “Manifattura avanzata e sostenibile” è interamente erogato nella sede di Mondovì ed è finalizzato a formare tecnici altamente specializzati per rispondere alle sfide dell’industria 4.0 e della sostenibilità produttiva. Durante la giornata, quindi, i visitatori potranno esplorare gli spazi didattici e i laboratori del Campus, assistere a specifiche presentazioni sui corsi, ricevere informazioni sull’ammissione agli stessi, sulle borse di studio e sulla vita universitaria a Mondovì. Nell’occasione, inoltre, sarà possibile confrontarsi direttamente con i docenti e con gli studenti già iscritti.

La giornata è organizzata dal Politecnico di Torino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che nei mesi scorsi aveva già promosso l’Open Day e l’intera offerta universitaria monregalese ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Cuneo, Imperia e Savona.