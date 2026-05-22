Barge, 500 studenti in campo per la Festa dello sport

Una mattinata all’insegna del movimento, del fair play e della condivisione ha coinvolto circa 500 alunni delle scuole primarie e della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Barge. Mercoledì 20 maggio il Centro Sportivo Comunale e le strutture dell’Infernotto Calcio si sono trasformati in un grande spazio educativo a cielo aperto per la “Festa dello sport”.

Dalle 8.30 alle 12.30 bambini e ragazzi hanno partecipato a giochi di squadra non competitivi, staffette e attività motorie pensate per promuovere il benessere fisico e relazionale. Presenti anche gli studenti dei plessi di San Martino e Crocera, che hanno raggiunto gli impianti grazie al servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune di Barge.

L’iniziativa ha posto al centro non solo la pratica sportiva, ma anche i valori dell’amicizia, della collaborazione e dell’inclusione. Attraverso il gioco, infatti, gli alunni hanno potuto rafforzare relazioni e sviluppare quel “bagaglio motorio” fatto di schemi di base, capacità coordinative e abilità fisiche fondamentali per la crescita.

A raccontare lo spirito della giornata sono stati gli stessi studenti delle classi quinte: “Mi sono divertito tantissimo, ho corso e giocato con i miei amici”, “È stato bello fare il tifo per i compagni”, “Abbiamo giocato tutti insieme, senza escludere nessuno”. Parole che testimoniano il valore educativo dell’iniziativa, capace di unire sport e socialità.

La giornata si è conclusa con la distribuzione di gadget e prodotti offerti dagli sponsor del territorio, tra cui Acqua Eva, Solfrutta, AIP Porte, Stark, Depetris Polli, Pian Munè, Ok Market e Maxisconto. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Barge, alla Croce Rossa locale – che ha garantito l’assistenza sanitaria grazie al contributo del ristorante La Picocarda – all’Infernotto Calcio, al palazzetto e bocciofila, oltre a tutto il personale scolastico impegnato nell’organizzazione.

“La forza dell’Istituto Comprensivo di Barge è lo spirito di squadra – ha sottolineato la dirigente scolastica –. Una buona scuola non trasmette solo conoscenze, ma educa al rispetto, alla collaborazione e alla cittadinanza attiva”. Una giornata intensa e partecipata, che lascia nei ragazzi non solo un ricordo positivo, ma anche un’esperienza formativa destinata a durare nel tempo.