Trionfo per l’Istituto Comprensivo Mondovì 1 al 15° Concorso Musicale Nazionale di Scandicci

Un successo travolgente e carico di emozioni quello ottenuto dagli studenti dell'indirizzo musicale dell'IC Mondovì 1 al prestigioso 15° Concorso Musicale Nazionale “Città di Scandicci”, svoltosi in Toscana dal 9 al 17 maggio. La kermesse ha visto la partecipazione record di ben 6.000 studenti provenienti dalle scuole di ogni angolo d'Italia, trasformando l'evento in un vero e proprio festival della musica giovanile.

L'istituto monregalese si è presentato alla competizione con l'intero organico del corso a indirizzo musicale: ben 80 giovani orchestrali e solisti che, sotto la guida attenta dei loro insegnanti Monica Agosto (violino), Alberto Bellavia (pianoforte), Gianpiero Gregorio (chitarra), Paola Parretta (flauto), coadiuvati dai docenti Nadia Ballari, Elena Botto, Ilaria Gerbaudo, Raffaella Musso e Maura Fracchia, hanno letteralmente conquistato le giurie grazie a esecuzioni di altissimo livello tecnico ed espressivo.

Il risultato più clamoroso è del duo composto da Manoli Canova (violino) e Yici Pan (pianoforte), che nella categoria musica d’insieme ha ottenuto il punteggio di 100/100, aggiudicandosi il 1° Premio Assoluto.

Un plauso speciale va alle formazioni orchestrali che includono tutti gli studenti delle classi di flauto, chitarra, pianoforte e violino, che hanno conquistato uno straordinario primo premio, dando prova di eccezionale bravura e versatilità affrontando con maestria partiture di elevata complessità tecnica, in un repertorio straordinariamente ampio che ha spaziato con disinvoltura dalla musica barocca fino alle sonorità del rock, e anche ai successi delle formazioni d'insieme della scuola, che hanno dominato le rispettive categorie: Orchestra delle classi 2ª e 3ª media: 1° posto con il punteggio di 99/100; Orchestra della classe 1ª media: 1° posto con il punteggio di 98/100; Orchestra di 14 violini: 1° posto con il punteggio di 97/100.

La pioggia di riconoscimenti è proseguita nella categoria solisti e piccoli gruppi, dove spiccano altri straordinari Primi Premi: Mattia Podio (chitarra), 1° Premio con 97 punti; Tiago Rocca (pianoforte), 1° Premio con 95 punti; Giacomo Novelli (chitarra), 1° Premio con 95 punti. Da sottolineare il primo premio del duo Beatrice Dotto e Tiago Rocca (duo flauto e pianoforte) con 95 punti, distintosi per scelta di repertorio e raffinatezza esecutiva.

A completamento di questo quadro di eccellenza, ecco l'elenco dei prestigiosi riconoscimenti: la classe di flauto ha ottenuto 1 primo premio, 5 secondi premi e 5 terzi premi. Gli allievi di chitarra hanno totalizzato 2 primi premi, 4 secondi premi e 6 terzi premi tra solisti e prove di gruppo. La classe di pianoforte ha conquistato 1 primo premio assoluto, 2 primi premi, 5 secondi premi e 2 terzi premi. Infine, gli studenti di violino hanno ottenuto 1 primo premio assoluto, seguito dal 1° premio del gruppo d’insieme di 14 violinisti, 4 secondi premi e 4 terzi premi.

La spedizione a Scandicci si chiude così con un bilancio trionfale che rende orgogliosa l'intera comunità di Mondovì, confermando l'istituto come un'eccellenza assoluta nel panorama dell'insegnamento musicale scolastico italiano.

I docenti sottolineano che, oltre agli ottimi risultati musicali, gli studenti si sono distinti per l’educazione e il comportamento corretto mantenuto in tutti e tre i giorni dell’esperienza toscana, conquistando sempre il plauso e il riconoscimento della giuria, degli organizzatori e del pubblico presente.