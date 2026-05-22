Ponte di via Alba a Savigliano, riapre il transito veicolare ma restano alcune limitazioni

L’Amministrazione comunale di Savigliano comunica il ripristino del transito veicolare, in entrambi i sensi, sul ponte di via Alba. La circolazione torna quindi regolare, pur restando in un assetto di cantiere necessario a garantire la sicurezza delle lavorazioni ancora in corso.

Anche il transito ciclopedonale sarà consentito in sicurezza, con l’invito a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria presente nell’area interessata. Si tratta infatti di una fase delicata dell’intervento, nella quale la convivenza tra traffico e cantiere richiede prudenza da parte di tutti gli utenti della strada.

Il Comune segnala inoltre che, nei prossimi mesi, la viabilità sarà nuovamente oggetto di limitate restrizioni temporanee. Saranno necessarie per procedere allo smantellamento della passerella provvisoria, alla stesa del fondo stradale definitivo, al tempo di assestamento e alle ultime finiture esterne.