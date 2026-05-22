Tangenziale di Alba: due notti di chiusura al traffico in direzione Cuneo

Anas ha programmato una nuova fase di interventi nell’ambito dei lavori di manutenzione dei viadotti lungo la sopraelevata di Alba (SS231 “di Santa Vittoria”) avviati a ottobre 2025.

Per consentire l’esecuzione di lavorazioni sugli impalcati, si rende necessaria la chiusura al traffico della tangenziale per un tratto di 700 metri lungo la carreggiata in direzione Cuneo nelle due notti comprese tra mercoledì 27 e venerdì 29 maggio, a partire dalle 21 fino alle 5 del giorno successivo.

La chiusura notturna consentirà il sollevamento delle campate dei viadotti di alcuni centimetri. Tale operazione – che può essere svolta in piena sicurezza solo in assenza di circolazione in considerazione degli ingenti volumi di traffico lungo la sopraelevata – permetterà ai tecnici e alle maestranze di procedere con le attività di sostituzione degli appoggi, elementi strutturali su cui poggia l’impalcato in corrispondenza di ciascuna pila e di una spalla.

Non sono previste modifiche della viabilità per chi procede in direzione Asti.

Durante la chiusura della carreggiata in direzione Cuneo, la circolazione sarà deviata in uscita obbligatoria allo svincolo di Alba Est/Mogliasso con prosecuzione su Corso Asti, Corso Canale e rientro in tangenziale al successivo svincolo di Mussotto (si veda la mappa).

Per effetto della chiusura sarà inoltre chiusa al traffico la rampa di immissione in tangenziale dello svincolo di Alba Est/Mogliasso per chi procede in direzione Cuneo.

Una seconda fase analoga di intervento è in via di programmazione per fine giugno e sarà comunicata con anticipo.

IL PROGETTO DI MANUTENZIONE – 2° STRALCIO

Gli interventi in corso consistono nel rinforzo di cinque impalcati metallici, delle relative pile e di una spalla e nella sostituzione degli appoggi. Per l’esecuzione dei lavori in sicurezza è in vigore il restringimento di carreggiata.

L’investimento per il 2° Stralcio dei lavori attualmente in esecuzione ammonta a circa 2,5 milioni di euro.