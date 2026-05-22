Manutenzioni sulle strade provinciali: al via interventi a Castelletto Stura, Centallo e Morozzo

Proseguono gli interventi di manutenzione sulla rete viaria provinciale nell’ambito del programma di miglioramento della sicurezza e della qualità della pavimentazione stradale. A partire da questa settimana hanno preso il via nuovi lavori di stesa di microtappeto a freddo lungo alcune arterie dei comuni di Castelletto Stura, Centallo e Morozzo.

Dallo scorso martedì 19 maggio è stata infatti attivata una regolamentazione del traffico a senso unico alternato, gestita con impianti semaforici e movieri, in due tratti distinti: nel territorio comunale di Castelletto Stura tra il chilometro 1,050 e il chilometro 1,300 e nel Comune di Centallo tra il chilometro 2,820 e il chilometro 3,200. Durante le lavorazioni potranno verificarsi brevi interruzioni temporanee della circolazione, della durata indicativa di circa venti minuti, necessarie per consentire l’esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Dalle ore 8 di questa mattina è stata disposta la chiusura totale al traffico veicolare lungo la strada provinciale 43, nel tratto compreso tra il chilometro 6,050 e il chilometro 6,500, nel territorio comunale di Castelletto Stura. La chiusura si rende necessaria a causa della ristrettezza della carreggiata, che non consente di operare in sicurezza in presenza di traffico. Il transito sarà comunque garantito nelle giornate festive e domenicali, così come il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Eventuali condizioni meteorologiche avverse potranno determinare variazioni nella durata degli interventi.

I lavori vengono realizzati mediante la tecnologia del microtappeto a freddo, una soluzione pienamente coerente con i Criteri Ambientali Minimi per le infrastrutture stradali introdotti dal decreto ministeriale del 5 agosto 2024. Questa tecnica consente di migliorare l’aderenza e la sicurezza della pavimentazione, riducendo al contempo l’impatto ambientale, grazie alla posa a temperatura ambiente, al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, alla riduzione dell’utilizzo di materie prime e all’eliminazione dei rifiuti derivanti dalla fresatura.

«Questi interventi consentono di migliorare in modo concreto le condizioni di sicurezza delle nostre strade, intervenendo in modo efficace e mirato con tecnologie moderne come il microtappeto a freddo, che garantiscono rapidità di esecuzione e minori impatti sulla circolazione», sottolinea il consigliere provinciale delegato Rocco Pulitanò.

«Come Provincia continuiamo a investire in una manutenzione diffusa e sostenibile della rete viaria, con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante lo svolgimento dei lavori, consapevoli dei temporanei disagi necessari per migliorare la qualità delle infrastrutture», aggiunge il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

Gli interventi rientrano nel programma ordinario di manutenzione della Provincia e sono finalizzati a migliorare le condizioni della pavimentazione e la sicurezza della circolazione. Si invita a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità.