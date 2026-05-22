Riaperta la Sp 234 tra Pian della regina e Pian del Re

Torna percorribile il tratto di alta valle Po della sp 234 tra Pian della Regina e Pian del Re. A partire dalle ore 12 di oggi, venerdì 22 maggio, è stata revocata l’ordinanza di chiusura stagionale che aveva interdetto al traffico la strada provinciale nel tratto compreso tra il chilometro 5,200 e il chilometro 8,800, nel territorio comunale di Crissolo.

La riapertura è stata disposta a seguito del completamento delle operazioni di sgombero neve e della rimozione dei detriti accumulati durante la stagione invernale, che hanno consentito di ripristinare condizioni di sicurezza adeguate e la piena percorribilità della carreggiata.

Restano in vigore i provvedimenti già adottati relativi alla limitazione della velocità a 30 chilometri orari lungo l’asse viario che collega Crissolo a Pian della Regina e Pian del Re, in coerenza con le ordinanze precedentemente emesse.

La Provincia provvederà alla rimozione della segnaletica e degli impedimenti installati in occasione della chiusura stagionale. La riapertura della sp 234 consente nuovamente l’accesso a Pian del Re, punto di partenza di numerosi itinerari escursionistici e meta di particolare rilevanza ambientale e turistica.