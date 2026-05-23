Dopo il commissariamento, la Croce Rossa di Mondovì ha un nuovo presidente

Il Comitato della Croce Rossa di Mondovì torna ad avere un presidente.

Dopo il lavoro svolto in questi mesi dall’ex presidente Lina Turco, tornata in qualità di commissario, per garantire continuità alle attività del comitato, dopo le dimissioni del presidente Diego Gola e di tre consiglieri, la CRI ha eletto il nuovo consiglio direttivo.

A essere scelto alla guida del sodalizio è stato Enrico Natta, eletto domenica 17 maggio con 143 voti. Su 384 aventi diritto, tra volontari e infermiere volontarie, hanno votato in 145. Due le schede risultate nulle.

Con il nuovo presidente sono stati eletti anche i consiglieri Leo Maurizio, Gisella Curti e Paolo Pellegrino. Tra i candidati non eletti, il primo escluso è risultato Giovanni Ambrogio, seguito da Paola Milano, Simonetta Carboni, Luca Calò, Simona Prato, Monica Roà e Andrea Crosetti.

A completare il Consiglio sarà inoltre il delegato dei giovani Federico Prunotto, che ha ottenuto 22 voti. Per la componente giovanile hanno votato 23 elettori su 80 aventi diritto. Una scheda è risultata bianca.

"Nel momento della nomina – ha commentato il neopresidente Enrico Natta – desidero ringraziare il commissario Lina Turco per l’impegno profuso in questi quattro mesi alla guida della Croce Rossa monregalese. Raccolgo l’eredità di una Croce Rossa solida che, con l’aiuto del nuovo Consiglio, auspico di consolidare ulteriormente, affinché il Comitato possa tornare a essere virtuoso come è sempre stato.

Ringrazio inoltre quanti hanno accettato di candidarsi con me: anche i non eletti collaboreranno con il Comitato insieme ai responsabili delle diverse aree operative".

Enrico Natta ha poi sottolineato gli obiettivi del nuovo mandato: "Lavoreremo tutti insieme con un unico scopo: mantenere alto il livello dei servizi che oggi la Croce Rossa offre, collaborando con le delegazioni che operano sul territorio. Un ringraziamento particolare va infine a tutti i volontari che ogni giorno portano aiuto dove è richiesto, diffondendo i principi fondamentali della Croce Rossa: Umanità, Neutralità, Imparzialità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità".