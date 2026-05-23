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Attualità | 23 maggio 2026, 13:02

L'equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla scende in piazza: alle 16 flash mob a Cuneo

Appuntamento alle 16 di fronte al Comune

(Nella foto una delle manifestazioni svoltesi negli scorsi mesi)

(Nella foto una delle manifestazioni svoltesi negli scorsi mesi)

"Se questo è quello che fanno davanti alle telecamere, cosa succede quando non guardiamo?"

Prende spunto da questo interrogativo l'annuncio della mobilitazione in programma oggi pomeriggio, a Cuneo, dell' "equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla". 

Un' occasione per manifestare contro gli arresti effettuati dal governo israeliano dopo avere bloccato le imbarcazioni dirette a Gaza, il trattamento riservato ai fermati e più in generale per sensibilizzare sulla situazione in Palestina.

Appuntamento alle 16 di fronte al Comune di Cuneo.

"Oggi 23 maggio 2026 scenderemo in piazza come equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla. Non ci bastano le scuse e le sanzioni al ministro israeliano Ben Gvir per quanto commesso nei confronti  degli attivisti della Global. Chiediamo al nostro governo di bloccare subito i rapporti col governo israeliano responsabile del genocidio e della privazione di cibo, acqua e servizi essenziali  per il popolo palestinese e di tutte le torture commessi nei confronti dei prigionieri  palestinesi.

Scendiamo tutte e tutti in piazza per la libertà e l' autodeterminazione di tutti i popoli."


 

redazione

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