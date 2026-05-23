Civallero chiede chiarezza sui crediti tributari del Comune di Cuneo

Il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia a Cuneo Franco Civallero ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sul monitoraggio dei flussi di cassa e sulla reale capacità di riscossione dei crediti tributari del Comune.

L’iniziativa nasce nell’ambito della discussione sul Bilancio di Previsione e punta a verificare lo stato effettivo degli incassi tributari, considerati fondamentali per garantire la sostenibilità finanziaria dell’ente e la copertura dei servizi pubblici.

“Non basta accertare le entrate nei documenti contabili: il vero tema è capire quanti soldi entrano realmente nelle casse comunali”, dichiara Civallero. “Una gestione sana si misura sulla capacità di trasformare i residui attivi in liquidità concreta, evitando squilibri di cassa e il rischio di nuovi disavanzi”.

Nell’interrogazione viene richiesto il dettaglio aggiornato delle somme effettivamente riscosse per le principali imposte comunali, tra cui IMU, TARI, Addizionale IRPEF, IMU/TASI pregressa e Canone Unico, oltre a una proiezione degli incassi a fine esercizio 2025 basata sull’andamento dei primi mesi dell’anno e sui dati storici di riscossione.

“È necessario verificare con trasparenza lo scostamento tra quanto previsto nel bilancio e quanto realmente incassato”, prosegue Civallero. “I cittadini hanno diritto di sapere se le previsioni di entrata siano realistiche oppure se esistano criticità strutturali nella riscossione”.

Il capogruppo di Forza Italia chiede inoltre quali azioni l’Amministrazione intenda adottare in caso di ritardi o scostamenti negativi rispetto agli obiettivi di bilancio, facendo riferimento a possibili interventi di recupero crediti, potenziamento dell’ufficio tributi, revisione delle procedure o eventuali esternalizzazioni.

“Quando la riscossione rallenta, il rischio è quello di dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria o di compromettere gli equilibri finanziari dell’ente”, sottolinea Civallero. “Per questo servono monitoraggi costanti e interventi tempestivi, prima che eventuali criticità diventino problemi strutturali”.

Nell’interrogazione viene infine richiesta la trasmissione della documentazione contabile e dei pareri dell’Organo di Revisione relativi al rendiconto e al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, oltre alla relazione della Giunta Comunale.

“La trasparenza amministrativa e il controllo puntuale dei flussi finanziari sono condizioni indispensabili per garantire una gestione responsabile delle risorse pubbliche”, conclude Civallero. “Il Consiglio comunale deve poter disporre di dati completi e aggiornati per esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo”.