A Bastia torna la cerimonia al Sacrario Partigiano

Anche quest’anno il Comune di Bastia Mondovì e l’Associazione Volontari della Libertà del Piemonte promuovono la tradizionale cerimonia commemorativa al Sacrario Partigiano di Bastia Mondovì, in programma venerdì 5 giugno.

L’iniziativa si svolgerà in occasione dell’81° anniversario della Liberazione, dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica e del 75° anniversario dell’inaugurazione del Sacrario, avvenuta il 14 ottobre 1951 alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.

La cerimonia sarà dedicata al ricordo e al suffragio dei mille partigiani “Autonomi” del 1° Gruppo Divisioni Alpine guidato dal comandante “Mauri”, figura simbolo della Resistenza piemontese.

Negli ultimi anni, in assenza dei protagonisti diretti della lotta partigiana, l’impegno degli organizzatori si è concentrato sul coinvolgimento delle giovani generazioni e delle scuole del territorio, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e i valori della libertà e della democrazia.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 9 presso il Sacrario, seguito alle 9.30 dall’alzabandiera, dagli onori ai caduti, dalla Santa Messa e dalla deposizione della corona commemorativa.

Alle 10.30 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco e delle autorità presenti, mentre alle 11 si svolgerà la premiazione del concorso rivolto agli studenti della scuola primaria di Bastia Mondovì e degli istituti scolastici del circondario. La mattinata proseguirà con un’esibizione corale degli alunni partecipanti.

La cerimonia si concluderà alle ore 12 con un momento conviviale aperto ai partecipanti.

L’amministrazione comunale invita sindaci, associazioni, gruppi alpini e cittadini a partecipare alla commemorazione con gonfaloni, vessilli e labari, sottolineando l’importanza di un momento collettivo di memoria e condivisione civile.