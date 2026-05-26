Partecipata la "Camminata con i cani" a Niella, in attesa del concorso "Il miglior amico di San Rocco"

Apprezzata e partecipata la “Camminata con i Cani”, organizzata dall’Associazione San Rocco N.T. ETS ODV, che si è svolta a Niella Tanaro, domenica 24 maggio, trasformando il territorio in un percorso condiviso tra natura, storia e benessere.

Il cuore della camminata è stato il suggestivo percorso storico napoleonico del 1796, un itinerario di circa cinque o sei chilometri che si sviluppa tra boschi, sentieri e strade sterrate, con tratti su asfalto ridotti al minimo per garantire un’esperienza il più possibile immersiva e confortevole. Il tracciato è stato pensato per essere accessibile a un pubblico ampio, consentendo a famiglie, escursionisti e cani di tutte le taglie di partecipare senza particolari difficoltà, in un contesto naturale tipico delle colline piemontesi.

"Quello che si è visto domenica a Niella Tanaro, con la camminata nei boschi, sul percorso napoleonico, è quello che dovrebbe essere la norma - spiegano gli organizzatori -. Alla partenza, oltre ai soci, un rappresentante del Comune, il microfono della Pro Loco, il Presidente dell'associazione Nigella e dell'associazione Landande', un gruppo di giovani provenienti da Montezemolo, che avevano saputo dell'iniziativa, le fedelissime rappresentati del gruppo cammino del lunedì, gli insostituibili alpini, con i loro tavoli e panche e, soprattutto, una rara e preziosa armonia e solidarietà che ha accompagnato i passi, accudito i cani presenti che hanno trovato all'arrivo cibo e acqua.

Grazie al nostro preziosissimo socio Giovanni che ci ha ospitato nel suo bel prato, sotto i pini e al prof Maia che non ha potuto presenziare ma è stato presente con la lettura di un capitolo del suo libro "L'uomo che si è comprato un castello", riguardante la battaglia della Bicocca, tra Napoleone e i Piemontesi del 1796. Tra un panino e un dolce abbiamo ascoltato alcune storie giunte nel 2025 al concorso "Il miglior amico di San Rocco" dove i cani erano protagonisti. Meritano il nostro grazie per la compagnia e la dedizione con cui accompagnano tanti anni della nostra vita!".

Per partecipare al concorso, giunto alla seconda edizione, è possibile srivere la storia dei vostri amici cani e inviarla, entro il 30 luglio, alla mail sanrocco.niellatanaro@gmail.com