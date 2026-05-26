Lesegno, i rioni Borio e Periferia conquistano il Palio 2026

Si è conclusa domenica 24 maggio la settima edizione del Palio dei Rioni di Lesegno, che si è svolto, dal 16 al 24 maggio, con giochi e attività che hanno coinvolto bambini, ragazzi e adulti dell’intero paese.

Per la prima volta nella storia del Palio si è registrato un pari merito finale: a conquistare la vittoria sono stati infatti i rioni Borio e Periferia con 34 punti. Al terzo posto si è classificato il Centro, mentre Prata ha chiuso quarta.

Determinanti per il risultato finale sono stati i giochi organizzati durante le due settimane, le quattro serate di caccia al tesoro e la giornata dedicata a “Spazzamondo”, che hanno visto una grande partecipazione da parte di tutti i rioni. La vittoria della caccia al tesoro è andata al rione Periferia, che è riuscito ad aggiudicarsi il tesoro al termine delle serate di sfide ed indizi.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che sottolineano come il lavoro e l’impegno profusi in questi mesi siano stati ripagati dal sorriso dei più piccoli e degli adulti che hanno preso parte all’evento con entusiasmo e spirito di squadra.

L’organizzazione del Palio e della caccia al tesoro è stata curata da Fabio Finocchio, Giulia Tarò, Rababe Naoua, Erika Uberti e Chiara Martini.

La giornata conclusiva del 24 maggio si è chiusa con la presentazione ufficiale dei vincitori e con il pranzo preparato dalla Pro Loco di Lesegno e dall’associazione Ras Cia Cune, momento conviviale che ha riunito partecipanti, volontari e famiglie dopo giorni di intenso lavoro e divertimento.

I caporioni dei quattro rioni – Borio, Centro, Periferia e Prata – hanno voluto ringraziare sentitamente tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dandoci appuntamento al prossimo anno con la speranza che lo stesso entusiasmo e impegno possano continuare.

"Il risultato finale, con due Rioni vincitori a pari merito, rappresenta perfettamente lo spirito del Palio - commenta il sindaco, Emanuele Rizzo -. Al di là della classifica, credo che la vera vittoria sia stata vedere il nostro paese vivere una settimana straordinaria, fatta di emozioni, sfide, amicizia e partecipazione. I Rioni hanno saputo colorare e rendere speciale questo inizio degli eventi del calendario comunale, coinvolgendo persone di tutte le età e creando un bellissimo clima di comunità.

Voglio inoltre rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: tutti i Rioni, gli organizzatori, l’associazione Ras Cia Cune e la Pro Loco di Lesegno per il pranzo conclusivo di oggi e per l’impegno dimostrato durante tutta la settimana, l'Associazione di mutuo soccorso della Prata che ha preparato il rinfresco per Spazzamondo, iniziativa di Fondazione CRC. Manifestazioni come questa sono preziose perché rafforzano il senso di appartenenza e valorizzano il nostro territorio".