Concerto d'estate a Pollenzo con l'Orchestra Gli Armonici di Bra, domenica 14 giugno, ore 21, all’Albergo dell'Agenzia

Il Club per l'Unesco di Pollenzo ODV invita al Concerto d'estate con l’Orchestra "Gli Armonici di Bra", che proporranno al pubblico “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Violino solista sarà Andrea Bertino e Giuseppe Allione il direttore. Appuntamento domenica 14 giugno, ore 21, presso l’Albergo dell'Agenzia - cortile quadrilatero (piazza Vittorio Emanuele II di Savoia, 9), a Pollenzo.

Iniziativa finalizzata alla raccolta fondi per il progetto generale di recupero e valorizzazione del complesso monumentale della Chiesa di San Vittore di Pollenzo, in particolare al recupero degli affreschi nei tre spicchi dietro l'altare maggiore, opera del pittore Carlo Bellosio, raffiguranti la Vergine Maria con il Bambino, il Martirio di San Vittore e l'Educazione della Vergine bambina con Sant'Anna e San Gioacchino.