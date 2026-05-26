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Eventi | 26 maggio 2026, 10:03

A Cherasco arrivano i grandi ritratti del Novecento: nella chiesa di San Gregorio in mostra il genio di Philippe Halsman

L'iniziativa, promossa dall'Associazione culturale Giulia Falletti di Barolo in sinergia con il Comune, aprirà i battenti domenica 7 giugno. Trenta scatti per raccontare l'essenza psicologica dei soggetti. Ad arricchire l'evento anche un concerto per pianoforte a quattro mani

Il regista Alfred Hitchcock sul set del film Gli uccelli, 1962 © Philippe Halsman Archive 2026

Il regista Alfred Hitchcock sul set del film Gli uccelli, 1962 © Philippe Halsman Archive 2026

Un appuntamento con la grande fotografia d'autore che si preannuncia già come uno degli eventi culturali di punta della stagione estiva cuneese. Da domenica 7 giugno a domenica 19 luglio, i suggestivi spazi della Chiesa di San Gregorio, situata in via Garibaldi a Cherasco, farà da cornice a "In Relazione", l'attesa mostra fotografica dedicata alle opere di Philippe Halsman, uno dei più celebri e influenti ritrattisti del Novecento.

L’iniziativa, di straordinaria rilevanza per il territorio, è interamente a ingresso gratuito ed è stata fortemente voluta e promossa dall'Associazione culturale Giulia Falletti di Barolo, frutto di una stretta sinergia con la Città di Cherasco. La cura dell'esposizione è affidata a Suleima Autore e Alessandra Mauro, mentre l'organizzazione complessiva vede la prestigiosa collaborazione con Contrasto e il Philippe Halsman Archive.

Il taglio del nastro e l'inaugurazione ufficiale si terranno domenica 7 giugno alle ore 18. 

A dieci anni esatti dal grande successo della mostra "Walter Bonatti: fotografie dai grandi spazi", che fu ospitata nel 2016 presso la Fondazione Bottari-Lattes, il sodalizio culturale langarolo rinnova dunque la sua collaborazione con la prestigiosa realtà romana di Contrasto. L'obiettivo è portare nel cuore delle Langhe uno spaccato profondo del lavoro di un artista che, a partire dal 1943 all'interno del suo studio nella 67ª Strada Ovest di Manhattan, ha rivoluzionato il modo di fotografare il volto umano, mettendo al centro la sensibilità, l'indagine introspettiva e la connessione intima con i propri soggetti.

Il percorso espositivo si compone di trenta ritratti tra i più intensi e significativi mai realizzati dal fotografo. Le immagini saranno affiancate da testi scritti dallo stesso Philippe Halsman, nei quali l'autore racconta, spesso con una spiccata e sottile ironia, la genesi dell'incontro e l'intesa psicologica nata con il soggetto ritratto. La mostra sarà visitabile il sabato, la domenica e nei giorni festivi con orario continuato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Ad arricchire il già fitto calendario dell'iniziativa ci sarà spazio anche per la grande musica. Mercoledì 8 luglio alle ore 21, sempre all'interno della Chiesa di San Gregorio, si terrà il concerto del prestigioso duo pianistico composto da Fiammetta Tarli e Varbanov Ivo. I due musicisti si esibiranno in un repertorio a quattro mani dedicato alle musiche di grandi compositori come Brahms, Mozart e Ravel. L'appuntamento, anch'esso a ingresso gratuito, è inserito nel cartellone ufficiale del festival Cherasco Classica, rassegna di cui l'Associazione culturale Giulia Fleletti di Barolo è partner storica da diversi anni.

L'Associazione culturale Giulia Falletti di Barolo taglia così il traguardo dei trent'anni di vita: nata nel dicembre del 1995, si è costantemente distinta nel panorama locale per la promozione di mostre d'arte, rassegne musicali e letterarie, mantenendo sempre un occhio di riguardo per la storia delle colline di Langa e per il vino come grande forza motrice del territorio. Per qualsiasi informazione sul calendario o sulle modalità di visita, è possibile fare riferimento alla segreteria della mostra contattando direttamente l'ufficio turistico del comune di Cherasco.

Lo scienziato Albert Einstein ritratto nella sua casa a Princeton, New Jersey, 1947, © Philippe Halsman Archive 2026

Lo scienziato Albert Einstein ritratto nella sua casa a Princeton, New Jersey, 1947, © Philippe Halsman Archive 2026

Il campione Cassius Clay, prima di cambiare il proprio nome in Muhammad Ali, New York, 1963 © Philippe Halsman Archive 2026

Il campione Cassius Clay, prima di cambiare il proprio nome in Muhammad Ali, New York, 1963 © Philippe Halsman Archive 2026

L'attrice Lauren Bacall, per la copertina di Life, 1944© Philippe Halsman Archive 2026

L'attrice Lauren Bacall, per la copertina di Life, 1944© Philippe Halsman Archive 2026

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