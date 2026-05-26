A Cherasco arrivano i grandi ritratti del Novecento: nella chiesa di San Gregorio in mostra il genio di Philippe Halsman

Un appuntamento con la grande fotografia d'autore che si preannuncia già come uno degli eventi culturali di punta della stagione estiva cuneese. Da domenica 7 giugno a domenica 19 luglio, i suggestivi spazi della Chiesa di San Gregorio, situata in via Garibaldi a Cherasco, farà da cornice a "In Relazione", l'attesa mostra fotografica dedicata alle opere di Philippe Halsman, uno dei più celebri e influenti ritrattisti del Novecento.

L’iniziativa, di straordinaria rilevanza per il territorio, è interamente a ingresso gratuito ed è stata fortemente voluta e promossa dall'Associazione culturale Giulia Falletti di Barolo, frutto di una stretta sinergia con la Città di Cherasco. La cura dell'esposizione è affidata a Suleima Autore e Alessandra Mauro, mentre l'organizzazione complessiva vede la prestigiosa collaborazione con Contrasto e il Philippe Halsman Archive.

Il taglio del nastro e l'inaugurazione ufficiale si terranno domenica 7 giugno alle ore 18.

A dieci anni esatti dal grande successo della mostra "Walter Bonatti: fotografie dai grandi spazi", che fu ospitata nel 2016 presso la Fondazione Bottari-Lattes, il sodalizio culturale langarolo rinnova dunque la sua collaborazione con la prestigiosa realtà romana di Contrasto. L'obiettivo è portare nel cuore delle Langhe uno spaccato profondo del lavoro di un artista che, a partire dal 1943 all'interno del suo studio nella 67ª Strada Ovest di Manhattan, ha rivoluzionato il modo di fotografare il volto umano, mettendo al centro la sensibilità, l'indagine introspettiva e la connessione intima con i propri soggetti.

Il percorso espositivo si compone di trenta ritratti tra i più intensi e significativi mai realizzati dal fotografo. Le immagini saranno affiancate da testi scritti dallo stesso Philippe Halsman, nei quali l'autore racconta, spesso con una spiccata e sottile ironia, la genesi dell'incontro e l'intesa psicologica nata con il soggetto ritratto. La mostra sarà visitabile il sabato, la domenica e nei giorni festivi con orario continuato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Ad arricchire il già fitto calendario dell'iniziativa ci sarà spazio anche per la grande musica. Mercoledì 8 luglio alle ore 21, sempre all'interno della Chiesa di San Gregorio, si terrà il concerto del prestigioso duo pianistico composto da Fiammetta Tarli e Varbanov Ivo. I due musicisti si esibiranno in un repertorio a quattro mani dedicato alle musiche di grandi compositori come Brahms, Mozart e Ravel. L'appuntamento, anch'esso a ingresso gratuito, è inserito nel cartellone ufficiale del festival Cherasco Classica, rassegna di cui l'Associazione culturale Giulia Fleletti di Barolo è partner storica da diversi anni.

L'Associazione culturale Giulia Falletti di Barolo taglia così il traguardo dei trent'anni di vita: nata nel dicembre del 1995, si è costantemente distinta nel panorama locale per la promozione di mostre d'arte, rassegne musicali e letterarie, mantenendo sempre un occhio di riguardo per la storia delle colline di Langa e per il vino come grande forza motrice del territorio. Per qualsiasi informazione sul calendario o sulle modalità di visita, è possibile fare riferimento alla segreteria della mostra contattando direttamente l'ufficio turistico del comune di Cherasco.