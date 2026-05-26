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Eventi | 26 maggio 2026, 10:35

Al bar della Stazione di Saluzzo si presenta il libro di racconti "Binari imprevedibili"

Venerdi 29 maggio. Il libro di Fusta editore è dedicato al rilancio della nuova linea ferroviaria Savigliano Saluzzo Cuneo gestitata da Arenaways. Con il curatore Paolo Calvino intervengono Cinzia Dutto, Alessandro Gondolo, Luisa Pessina e Sergio Racca.

Al bar della Stazione di Saluzzo si presenta il libro di racconti &quot;Binari imprevedibili&quot;

Sarà presentato venerdi 29 maggio  a Saluzzo  presso il Bar della Stazione, alle  18,  il volume Binari imprevedibili, antologia di racconti pubblicata da Fusta Editore.

Il curatore, Paolo Calvino, con alcuni autori arriveranno direttamente in treno dalla tratta Savigliano Saluzzo durante la quale oltre a intrattenere i viaggiatori con delle letture saranno a disposizione per domande e curiosità.  

Interverranno Cinzia Dutto, Alessandro Gondolo, Luisa Pessina e Sergio Racca.
Il libro fa parte del progetto Un treno di storie, ciclo di appuntamenti dedicato al territorio e alla nuova linea ferroviaria, pensato come riconoscimento a chi ha creduto nel rilancio del collegamento tra Savigliano, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca e Cuneo, a partire da Arenaways e dai Comuni coinvolti.

L’antologia raccoglie i racconti di Gianni Audisio, Filippo Bessone, Paolo Calvino, Michele Cerutti, Serena Covella, Marco Craveri, Pierfrancesco Di Noia, Cinzia Dutto, Giorgio Enrico Bena, Alessandra Gondolo, Luisa Pessina, Sergio Racca, Roberto Rossi Precerutti e Sergio Soave.
Storie diverse ma unite dallo stesso filo conduttore: il treno come luogo di incontri, attese, partenze, ricordi e possibilità.

Il prossimo incontro sarà il  6 giugno alle  17,30 al Castello della Manta.

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