ELEZIONI COMUNALI / Castiglione Tinella, Franco Soave è il nuovo sindaco: vittoria schiacciante con oltre il 64% dei voti

Si chiude con un'affermazione netta la corsa a tre per la guida del Comune di Castiglione Tinella. I cittadini hanno scelto Franco Soave, candidato della lista "Noi insieme a voi - Castion", eletto sindaco con una maggioranza schiacciante.

Soave ha ottenuto ben 248 voti, pari al 64,42% delle preferenze totali, staccando nettamente gli sfidanti. Al secondo posto si è piazzato Fabio Saracco, con la lista "Orizzonte Castiglione", che ha raccolto 146 voti (35,10%). Distante la terza candidata, Maria Borgia ("PLI - Sovranisti"), che si è fermata a 2 voti raccogliendo lo 0,48% delle preferenze.

Buona l'affluenza alle urne per questa tornata elettorale: su 600 cittadini aventi diritto, si sono recati ai seggi 426 votanti, facendo registrare una percentuale di partecipazione pari al 70,83%.