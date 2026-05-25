lunedì 25 maggio
ELEZIONI COMUNALI / Castiglione Tinella, Franco Soave è il nuovo sindaco: vittoria schiacciante con oltre il 64% dei voti
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Politica | 25 maggio 2026, 19:40

ELEZIONI COMUNALI / Castiglione Tinella, Franco Soave è il nuovo sindaco: vittoria schiacciante con oltre il 64% dei voti

Battuti nettamente gli sfidanti Fabio Saracco e Maria Borgia. Alle urne si è presentato il 70,83% degli elettori

ELEZIONI COMUNALI / Castiglione Tinella, Franco Soave è il nuovo sindaco: vittoria schiacciante con oltre il 64% dei voti

Si chiude con un'affermazione netta la corsa a tre per la guida del Comune di Castiglione Tinella. I cittadini hanno scelto Franco Soave, candidato della lista "Noi insieme a voi - Castion", eletto sindaco con una maggioranza schiacciante.

Soave ha ottenuto ben 248 voti, pari al 64,42% delle preferenze totali, staccando nettamente gli sfidanti. Al secondo posto si è piazzato Fabio Saracco, con la lista "Orizzonte Castiglione", che ha raccolto 146 voti (35,10%). Distante la terza candidata, Maria Borgia ("PLI - Sovranisti"), che si è fermata a 2 voti raccogliendo lo 0,48%  delle preferenze.

Buona l'affluenza alle urne per questa tornata elettorale: su 600 cittadini aventi diritto, si sono recati ai seggi 426 votanti, facendo registrare una percentuale di partecipazione pari al 70,83%.

Redazione

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