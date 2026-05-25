Studenti spagnoli ricevuti in Comune a Bra

I 16 giovani studenti spagnoli della scuola salesiana di Aranjuez (Madrid), che stanno per concludere il loro periodo di Erasmus nella città della Zizzola, sono stati ricevuti questa mattina, lunedì 25 maggio, dal sindaco Gianni Fogliato.

Accompagnati dai loro docenti e ospitati presso il Cnos-Fap braidese, i giovani hanno operato – per un periodo variabile tra uno e tre mesi – in diverse aziende del territorio, all'interno di un progetto che ha riguardato l’apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del territorio e il proficuo scambio di professionalità e aspetti culturali.

Il sindaco Fogliato ha sottolineato il valore “dell’esperienza, del dialogo e del far circolare le idee”. Durante la visita in Municipio, ai partecipanti è stata donata la bandiera italiana, grazie al Lions Club Bra Host. I giovani faranno rientro in Spagna giovedì 28 maggio.