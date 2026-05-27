A Vicoforte torna Florete Flores

Fervono i preparativi per l’edizione di “Florete Flores 2026”, mostra mercato di giardinaggio che quest’anno avrà come tema conduttore il ricordo del botanico vicese Giorgio Bonelli, nato nel 1724 e laureatosi a Torino per poi trasferirsi a Roma dove alla professione di medico abbinò quella di appassionato e competente botanico.

La mostra mercato nata nel 2016, dopo alcuni anni di sospensione, è ripresa nel 2024 per giungere ora alla ottava edizione.

Durante il fine settimana del sei e sette giugno, attorno alla Basilica con la cupola ellissoidale più grande al mondo, saranno quindi presenti espositori con prodotti di vivai di qualità, artigiani e numerosi banchi che proporranno prodotti dedicati al giardinaggio e alla vita all’aria aperta, oltre a spazi e momenti di presentazione e commenti sulla floricultura.

Sarà anche presente, come negli anni passati, lo spazio ristoro “Fior di Pro Loco”. organizzato dalla ProVicoforte che, in collaborazione con numerose altre Pro Loco del territorio limitrofo, garantirà il servizio bar e la ristorazione per tutta la durata dell’evento.

"Il Consigliere Guido Picco, anima dell’evento, che da mesi lavora con la collaborazione della moglie ed il Vice Sindaco Roberto Botto si stanno impegnando intensamente per organizzare la manifestazione - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Con loro è doveroso ringraziare sin da ora gli uffici comunali ed i volontari della Proloco e della Protezione Civile di Vicoforte che collaborano per l’organizzazione a la gestione di tutti gli aspetti amministrativi e logistici".