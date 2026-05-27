Fondazione CRC, 500 mila euro per il benessere degli over 65

È disponibile online l’edizione 2026 di “Rigenerazione – La comunità che cura”, il bando promosso da Fondazione CRC per sostenere iniziative dedicate alla prevenzione e al benessere della popolazione over 65. Un’attenzione particolare è rivolta alle persone affette da patologie neurodegenerative, come demenza e disturbi del movimento, e ai loro caregiver.

L’iniziativa mette a disposizione complessivamente 500 mila euro per finanziare progetti territoriali che integrino cultura e salute, valorizzando linguaggi come musica, teatro e arti visive. L’obiettivo è favorire socializzazione, stimolazione cognitiva e partecipazione, contrastando al tempo stesso l’isolamento.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 24 luglio attraverso il sito della Fondazione CRC, dove è disponibile anche il webinar di presentazione del bando.

A supporto degli enti interessati è previsto, nel mese di giugno, un percorso formativo gratuito articolato in tre webinar online. Il primo appuntamento è in programma il 19 giugno alle ore 14, con un focus sull’incontro tra ambito socio-culturale e sanitario a cura di esperti delle Asl cuneesi. Il 22 giugno alle 14.30 si parlerà invece di progettazione e accessibilità culturale con Irene Balzani della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, mentre il 26 giugno, sempre alle 14.30, sarà dedicato al tema dell’accessibilità per persone con demenza con l’intervento di Iris Dall’Aglio, esperta di Palazzo Te di Mantova.

Il bando rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso della Fondazione CRC per promuovere il ruolo della cultura come leva di benessere e coesione sociale nei territori.