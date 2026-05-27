Sant’Albano Stura festeggia i 25 anni del circolo Acli ARS

Una giornata di festa, partecipazione e riconoscenza per celebrare i 25 anni del circolo Acli ARS – Associazione Ricreativa Sant’Albano aps. Domenica 24 maggio la comunità si è ritrovata per un ricco programma che ha unito momenti religiosi, culturali e conviviali.

La celebrazione è iniziata con la Santa Messa nella chiesa Maria Vergine Assunta, seguita da una visita guidata al museo longobardo. A fare da cornice al momento centrale della giornata è stato il pranzo conviviale, durante il quale sono stati consegnati riconoscimenti a soci, gestori, ex presidenti, sponsor e alle Acli provinciali, che hanno a loro volta omaggiato il circolo con una targa ricordo.

Numerosa la partecipazione, con la presenza delle istituzioni locali e del territorio: tra gli altri il sindaco di Sant’Albano Stura Massimo Ravera, la vicesindaco Enrica Scotto e il presidente della Banca dei territori e del Monviso Alberto Osenda, già presidente del circolo Acli di Montanera.

Fondato nel maggio 2001 nei locali accanto alla bocciofila, il circolo ARS – acronimo di Associazioni Ricreative Santalbanesi – nacque dall’unione delle realtà associative del paese, come ha ricordato il primo presidente Mauro Margaria. Un progetto costruito fin dall’inizio sulla collaborazione e sulla rappresentanza condivisa.

Nel corso degli anni l’attività del circolo si è evoluta, adattandosi ai bisogni della comunità ma mantenendo sempre al centro lo spirito di aggregazione. Oggi, sotto la guida del presidente Danilo Tomatis, ARS continua a essere un punto di riferimento per il territorio, tra gestione degli spazi della bocciofila, eventi gastronomici e momenti di socialità.

Alla giornata hanno partecipato anche i rappresentanti delle Acli provinciali cuneesi, tra cui il presidente Elio Lingua, la presidente del circolo “Antonio Abrate” di Fossano e consigliere regionale Acli Adriana Faule e il delegato nazionale Pietro Carluzzo.

“Eventi come questo fanno bene al territorio, perché creano occasioni di incontro, solidarietà e condivisione”, ha sottolineato Elio Lingua. “Grazie alla preziosa opera dei volontari, al lavoro del presidente Tomatis e di tutto il direttivo: le Acli di Cuneo sono orgogliose del percorso del circolo ARS e continueranno a sostenerne le attività future”.



