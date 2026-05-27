Saluzzo celebra la festa della Repubblica: interviene la giovane Fatima El Maliani

Il Comune di Saluzzo celebra la Festa della Repubblica martedì 2 giugno con una mattinata dedicata ai valori della Costituzione, della partecipazione civica e dell’inclusione, nell’80° anniversario della Repubblica.

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo nei giardini di via Matteo Olivero, l'area verde vicino alla chiesa di San Bernardino.

Alle 10 si terrà l’intitolazione del “Giardino delle Madri costituenti”, momento simbolico dedicato alle donne che contribuirono alla nascita della Repubblica italiana e alla stesura della Costituzione, dal primo voto del 1946 al lavoro nell’Assemblea costituente.

La celebrazione ufficiale si svolgerà alle 10.50 in Salita al Castello con l’intervento del sindaco di Saluzzo Franco Demaria e di Fatima Zahra El Maliani, attivista e ricercatrice cresciuta a Torino, nominata nel 2023 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella per aver ideato il doposcuola Prime CasArcobaleno nel quartiere multietnico di Porta Palazzo a Torino.

Nata in Marocco nel 2000 e cresciuta nel quartiere Aurora di Torino, Fatima Zahra El Maliani rappresenta una delle voci più autorevoli delle nuove generazioni impegnate sui temi dell’educazione, della cittadinanza e della coesione sociale. Laureata in Global Law and Transnational Legal Studies e in International Security Studies, è risultata prima in graduatoria per una borsa di studio della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Università di Trento. Attualmente fa parte del Consiglio Generale della Fondazione Compagnia di Sanpaolo ed è presidente regionale di United World College, il movimento internazionale che promuove l’educazione come strumento di pace e dialogo tra culture.

Durante la cerimonia verranno consegnate la Costituzione italiana ai neo diciottenni, gli attestati agli studenti meritevoli e i riconoscimenti del concorso “Young Women in Public Affairs”, promosso dallo Zonta Club Saluzzo.

La mattinata sarà accompagnata dall’intervento musicale della banda della Città di Saluzzo.

La celebrazione sarà anche un’occasione per riflettere sul significato della cittadinanza, della partecipazione democratica e dei valori repubblicani, richiamati anche dalla frase di Lina Merlin scelta per accompagnare l’iniziativa: “Entrammo nella Costituente con la consapevolezza di rappresentare tutte le donne italiane e con la volontà di non tradire quella fiducia”.

Il Comune invita tutta la cittadinanza ad esporre il Tricolore come segno di partecipazione e testimonianza dei valori espressi dalla ricorrenza.