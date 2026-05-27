 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 27 maggio 2026, 15:28

Inaugurata a Pocapaglia la nuova aula “senza porte”

Lo spazio all’aperto è a disposizione di Primaria e Secondaria. Consegnata la Costituzione ai neo-diciottenni e donate opere d’arte alla casa di riposo

Inaugurata a Pocapaglia la nuova aula “senza porte”

Domenica 24 maggio l'Istituto Comprensivo 'Carlo Bertero', in collaborazione con il Comune di Pocapaglia ha inaugurato la nuova aula all'aperto inserita nel progetto 'La mia scuola non ha porte' e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, presso i plessi della primaria e secondaria del capoluogo.

Nell'occasione è stata consegnata la Costituzione ai neo-diciottenni e presentata la nuova Consulta dei giovani. Una mattinata con bambini, ragazzi e giovani al centro, che come il sindaco Roberto Testa ha ricordato nel suo intervento, non sono solo il futuro, ma sono il presente da coltivare.

A rendere la giornata ancor più speciale è stata la presentazione e successiva donazione alla casa di riposo 'Ca' Mia' di Pocapaglia, rappresentata dalla sua direttrice Sara Brezzo e alla Regione Piemonte, di opere d'Arte realizzate su fogli di rame dalle classi 2D e 3D della scuola secondaria.

Il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Umberto Pelassa ha apprezzato e ricordato la bellezza di una scuola senza porte, non solo nel senso letterale del termine: “È importante nel quotidiano non alzare mai muri, ma continuare a creare legami con il territorio, la scuola, gli enti e le associazioni, che tutti insieme collaborano per aumentare il capitale sociale del nostro Paese”.

Un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale è stato rivolto a Umberto Faggio, membro del consiglio della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, che ha ricordato ai giovani della neo Consulta, come la Fondazione CRC è sempre vicina alle consulte giovanili e presta particolare attenzione alle loro idee, per andare incontro a tutti coloro che desiderano creare luoghi belli e occasioni di incontro.

Durante l’evento, altri doverosi ringraziamenti sono andati al gruppo FIDAS di Pocapaglia, per aver offerto un momento di ristoro e a Massimo Gramaglia dell'ASL CN2 referente del reparto donazione organi dell’ospedale 'Michele e Pietro Ferrero'. Insieme hanno ricordato l'importanza del saper donare e del sapersi donare, attraverso scelte consapevoli, con cui si possono salvare molte vite.

Ringraziamenti anche al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Maurizio Trinchero e a tutto il suo staff, sempre pronto e disponibile nel valorizzare il territorio; alla Regione Piemonte rappresentata dal vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, che ha accettato di esporre le opere dei ragazzi, dando loro importanza e un segno concreto di fiducia nei loro confronti;  all' architetto Anna Maria Vacchetto, dell’ufficio tecnico comunale, al Gruppo di  Protezione Civile, al gruppo comunale dei  Volontari, all'Atletica Pocapaglia , all'Associazione Asfodelo e non per l’ultimo a Don Marco Bevione, che dopo il taglio dell’inaugurazione ha benedetto il nuovo spazio.

Silvano Bertaina

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium