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Attualità | 27 maggio 2026, 15:35

Garessio, addio alla professoressa Nella Bertolini, per tanti anni docente del "Baruffi"

La veglia di preghiera si terrà questa sera alle 20 nella parrocchia di Santa Caterina dove domani, giovedì 28 maggio alle 10.30, verranno celebrati i funerali

La professoressa Nella Bertolini, 86 anni

La professoressa Nella Bertolini, 86 anni

Lutto nel Monregalese e in Val Tanaro per la scomparsa di Nella Bertolini, stimata docente che, per molti anni, aveva insegnato scienze matematiche all’istituto “Baruffi”.

Si è spenta all’ospedale di Mondovì, all’età di 86 anni.

Lascia i figli Marco con Roberta e Pietro, Francesca con Massimo, Matteo e Filippo. La sorella Carla e i nipoti Alessandra, Luca, Andrea e Giacomo.

La veglia di preghiera si terrà questa sera alle 20 a Garessio Ponte nella parrocchia di Santa Caterina dove domani, giovedì 28 maggio alle 10.30, verranno celebrati i funerali.

La famiglia ringrazia il medico curante, il dottor Diego Dormetta e la cara Monica per le amorevoli cure prestate, i tanti amici di Nella e tutti quelli che si uniranno in preghiera.

Arianna Pronestì

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