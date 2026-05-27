Garessio, addio alla professoressa Nella Bertolini, per tanti anni docente del "Baruffi"

Lutto nel Monregalese e in Val Tanaro per la scomparsa di Nella Bertolini, stimata docente che, per molti anni, aveva insegnato scienze matematiche all’istituto “Baruffi”.

Si è spenta all’ospedale di Mondovì, all’età di 86 anni.

Lascia i figli Marco con Roberta e Pietro, Francesca con Massimo, Matteo e Filippo. La sorella Carla e i nipoti Alessandra, Luca, Andrea e Giacomo.

La veglia di preghiera si terrà questa sera alle 20 a Garessio Ponte nella parrocchia di Santa Caterina dove domani, giovedì 28 maggio alle 10.30, verranno celebrati i funerali.

La famiglia ringrazia il medico curante, il dottor Diego Dormetta e la cara Monica per le amorevoli cure prestate, i tanti amici di Nella e tutti quelli che si uniranno in preghiera.