Castellino Tanaro celebra la Lèla, simbolo della tradizione contadina

Ci sono sapori che raccontano una terra meglio di qualunque guida turistica. A Castellino Tanaro, piccolo paese dell’Alta Langa, quel sapore ha un nome semplice e antico: la Lèla.

Sabato 6 e domenica 7 giugno il paese ospiterà la tradizionale Sagra della Lèla, appuntamento che dal 1998 celebra uno dei simboli più autentici della cucina povera locale. Organizzata dalla Pro Loco di Castellino Tanaro con il supporto del Comune, il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il patrocinio della Provincia di Cuneo, la manifestazione unirà gastronomia, musica dal vivo, spettacoli di danza, tradizioni popolari e intrattenimento per tutte le età.

La lèla, qui conosciuta come “ra lèla ‘d Castlèn”, è un pane non lievitato preparato con ingredienti essenziali: farina, acqua e sale. Una ricetta nata dalla necessità, quando nelle case contadine il pane veniva fatto una sola volta alla settimana e, nei giorni difficili, occorreva arrangiarsi con ciò che si aveva a disposizione. Da cibo della povertà a simbolo identitario del paese, la lèla è oggi riconosciuta come De.Co. e rappresenta una delle tradizioni gastronomiche più caratteristiche del territorio.

La festa prenderà il via sabato sera con la cena sotto il tendone, seguita dalla musica live dei TearDrop Band e dal DJ set di Maurizio Giuliano fino a tarda notte.

Il cuore della manifestazione sarà però la giornata di domenica, pensata come una grande festa di paese aperta a famiglie, bambini e visitatori. Per tutta la giornata, sotto la torre, spazio a mercatino di prodotti locali e artigianato, falconieri, gonfiabili, truccabimbi, rievocazioni storiche, musica itinerante, spettacoli e dimostrazioni artistiche.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il raduno dei trattori, con sfilata per le vie del paese e premiazione del “trattore più vecchio” e del “trattore più nuovo”. Nel pomeriggio si alterneranno spettacoli di danza, animazione e magia con la crew Good Vibes, il Mago Ticket e lo show caraibico “El Fuego Latino”. La torre rimarrà aperta e visitabile per tutta la giornata.

Naturalmente protagonista assoluta resterà la cucina tradizionale: sia a pranzo che a cena sarà possibile gustare la Lèla De.Co. preparata secondo la tradizione locale.

“La Sagra della Lèla non è soltanto una festa gastronomica – spiegano gli organizzatori – ma un momento per ritrovarsi, stare insieme e far conoscere ai visitatori una tradizione che racconta la storia e l’identità di Castellino Tanaro”.

Le prenotazioni per pranzi, cene e iscrizioni al raduno trattori sono aperte al numero 338 6258791, per tutti gli aggiornamenti e le curiosità sulla manifestazione è possibile seguire le pagine social della Pro Loco di Castellino Tanaro.