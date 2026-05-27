Levaldigi accende i motori con “Dalle Radici alla Strada”

Unire la passione per la velocità e il tuning moderno al fascino intramontabile dei mezzi d’epoca e dei giganti della terra. È questo lo spirito della prima edizione di “Dalle Radici alla Strada”, il grande raduno statico in programma domenica 31 maggio 2026 a Levaldigi, frazione del Comune di Savigliano, in provincia di Cuneo.

L’evento, al via dalle ore 9, è ideato e organizzato dall’associazione A.S.D. CV SC Events in collaborazione con i gruppi Cava Car Night, Cava Bike Night e Savigliano Corse, con il patrocinio della Città di Savigliano.

Cuore della manifestazione sarà via Tholosan, dove prenderà forma una mostra a cielo aperto a ingresso gratuito, aperta sia ai visitatori sia agli espositori. Gli appassionati potranno ammirare un’ampia varietà di mezzi: dalle auto storiche protagoniste dei rally alle moderne supercar e vetture tuning, fino a moto e trattori d’epoca e di ultima generazione, simbolo dell’identità agricola del territorio.

Non mancherà anche un’esperienza immersiva grazie al simulatore di guida professionale allestito presso lo stand del club organizzatore, dove il pubblico potrà mettersi alla prova e vivere le emozioni della pista.

In contemporanea, sempre in via Tholosan (dalle 9 alle 17), si terrà la seconda esposizione di modellismo agricolo curata dal gruppo “Levaldigi in Miniatura”. L’iniziativa proporrà diorami, riproduzioni in scala di macchine agricole, costruzioni a tema realizzate con mattoncini Lego e un’area speciale “TrattorMania” con la partecipazione dell’ospite Failox Style.

Ampio spazio anche alle famiglie: per i più piccoli sarà allestita un’area giochi con trattori a pedali, mentre il servizio di ristorazione sarà curato dalla Pro Loco di Levaldigi, che garantirà per tutta la giornata proposte food & drink con specialità del territorio.

L’appuntamento è dunque per domenica 31 maggio a Levaldigi, per una giornata all’insegna dei motori, della tradizione e del divertimento.