Monteu Roero, visite al castello e mercato delle eccellenze

Prosegue la proficua collaborazione dell’Associazione culturale Bel Monteu con il gruppo Slow Food Travel Roero, il mercato delle eccellenze e della terra. Con lo stesso sodalizio, Bel Monteu, ha iniziato strette collaborazioni che porteranno alla XXII edizione del TASTA…TASTA…, evento eno-gastronomico del 3° weekend di giugno

Domenica 7 giugno, come ogni prima domenica del mese, infatti, dalle ore 9 alle 13.30, proprio in concomitanza con lo splendido ed unico mercato di prodotti d’eccellenza, ora Mercato della Terra, Bel Monteu aprirà le porte del castello monteacutese con visite guidate, affiancando eventi con prodotti e peculiarità tipiche del territorio.

Dopo le dediche alla liquirizia ed all’artemisia, si proporrà l’evento: visite al castello di Monteu Roero con aperitivo all’arneis. A tutti i visitatori verrà proposto un particolare aperitivo con la soma d’aj del Roero alla camomilla con arneis del territorio.

Tali assaggi proposti (tastè) vogliono anche essere un’anteprima del TASTA…TASTA…2026, storica manifestazione eno-cultural-gastronomica in programma nel 3° weekend di giugno, dove gli assaggi di piatti tipici proposti proprio dagli aderenti a Slow Food Travel Roero, insieme ai produttori di vino di Monteu, permetteranno lo svolgimento di un memorabile evento.

L’orario di visita sarà dalle 9 alle 11.30 (ultima partenza) e sarà possibile la prenotazione al n, 333.7678652 o belmonteu@libero.it