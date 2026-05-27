Gabriele Piazzo, studente del “Cigna”, tra i migliori d’Italia in Biologia

Importante risultato per Gabriele Piazzo, studente della classe 5ª ALSA del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate del “Cigna” di Mondovì, che si è distinto ai Campionati di Scienze Naturali nella sezione Triennio Biologia.

Dopo aver brillantemente superato la fase regionale della competizione, svoltasi nel mese di marzo, conquistando il secondo posto, Gabriele ha partecipato alla fase Nazionale tenutasi a Modena nei giorni 8, 9 e 10 maggio.

La competizione ha visto confrontarsi studenti provenienti da tutta Italia in un’impegnativa prova teorica. Solo i migliori classificati hanno avuto accesso alla successiva prova pratica, disputata nel pomeriggio di sabato, e tra questi anche il giovane studente monregalese. Un risultato di grande prestigio, che conferma le sue capacità e la sua preparazione nell’ambito delle scienze biologiche.

Per Gabriele non si tratta della prima esperienza a livello nazionale: già lo scorso anno era riuscito a qualificarsi per la fase finale della competizione. Quest’anno ha ulteriormente migliorato il proprio percorso, ottenendo un eccellente 9° posto a livello nazionale.

Grazie a questo importante traguardo, dal 2 al 6 giugno parteciperà presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e il CNR a uno stage di Preparazione alle Gare Internazionali di Biologia organizzato dall’ANISN (Associazione Italiana Insegnanti di Scienze Naturali) dedicato ai 10 studenti più meritevoli provenienti da tutta Italia e che formerà i migliori 4 studenti per la Competizione Internazionale.