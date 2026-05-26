Una mattinata speciale alla primaria di Villanovetta con Stefania Belmondo e Giuliana Turra

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Una mattinata ricca di emozioni, sorrisi e insegnamenti quella vissuta lo scorso martedì 12 maggio dagli alunni della scuola primaria di Villanovetta. Tutte e cinque le classi hanno infatti partecipato a un incontro davvero speciale con Stefania Belmondo (la leggenda vivente dello sci di fondo italiano ) e Giuliana Turra (atleta paralimpica di curling): due campionesse nello sport e nella vita.

Nel corso della mattinata, le ospiti hanno raccontato ai bambini episodi della loro vita, le esperienze sportive, i sacrifici affrontati per raggiungere importanti traguardi le loro vittorie e le loro cadute.

Con entusiasmo e con il sorriso hanno fatto toccare con mano i valori che lo sport insegna ogni giorno: impegno, rispetto, determinazione, tenacia, passione e spirito di squadra.

Gli alunni hanno seguito l’incontro con grande attenzione, partecipando attivamente con tante domande e curiosità.

Stefania Belmondo e Giuliana Turra hanno risposto con semplicità, disponibilità e grande sensibilità, riuscendo a creare un clima coinvolgente e familiare, che ha emozionato sia i bambini sia gli insegnanti presenti.

L’incontro si è concluso tra applausi, sorrisi e tanta emozione, lasciando un ricordo indimenticabile in tutti i partecipanti.

Grazie Stefania! Grazie Giuliana! Grazie campionesse!

Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria di Villanovetta vi ringraziano e vi portano nel loro cuore!