Ceva investe sul verde urbano: nuove piantumazioni tra parchi, vie e piazze

Prosegue il programma di rinnovo e valorizzazione del verde pubblico avviato dal Comune di Ceva. Nei giorni scorsi sono state completate le nuove piantumazioni previste in diverse aree della città, con la messa a dimora di circa quindici esemplari di acero campestre presso il Parco Perlasca, via Ermanno Carlotto, piazza Galliano di fronte all’istituto “Baruffi” e la zona di Nosalini.

L'intervento si inserisce nel più ampio piano di manutenzione e implementazione del patrimonio arboreo comunale e segue le operazioni di sostituzione delle alberature che, nelle scorse settimane, hanno interessato via Mario Gatti per motivi di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica.

Per quanto riguarda proprio via Mario Gatti, in questi giorni vengono collocati dieci esemplari di mirto crespo (lagerstroemia), specie ornamentale particolarmente apprezzata per la sua fioritura e adatta agli spazi urbani, che andranno a completare il rinnovamento dell'area interessata dall'intervento.

Entrambe le tipologie sono preziose per le api e gli insetti impollinatori in generale: l'acero campestre tra aprile e maggio produce piccoli fiori ricchi di nettare e polline, offrendo agli impollinatori una risorsa di nutrimento vitale al risveglio primaverile dopo l'inverno; il mirto crespo è molto amato dalle api, che lo visitano assiduamente per bottinare nettare e polline durante la fioritura estiva.

“Avevamo assunto l'impegno di sostituire le piante rimosse e di continuare a investire sul verde cittadino, e stiamo rispettando quanto programmato – dichiarano il sindaco Fabio Mottinelli, l’assessore Fabio Ferrero ed il consigliere delegato Alessandro Favole –. La cura del patrimonio arboreo richiede attenzione costante, interventi programmati e scelte tecniche orientate alla sicurezza, alla sostenibilità e al miglioramento della qualità degli spazi pubblici”.

“Ogni nuova piantumazione rappresenta un investimento per il futuro della città – proseguono gli amministratori –. Gli alberi contribuiscono al decoro urbano, migliorano il comfort ambientale e rendono più vivibili i nostri quartieri. Per questo continueremo a lavorare con una programmazione attenta e graduale, valorizzando il verde come elemento fondamentale del patrimonio pubblico”.