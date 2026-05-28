Estate a Bra: grandi Festival, eventi e cinema sotto le stelle

Arriva la bella stagione e, con lei, si accende il grande programma di eventi per vivere Bra, i suoi spazi storici e il suo vivace panorama culturale. Musica, grandi festival, rassegne cinematografiche, appuntamenti letterari, sport e momenti dedicati alla comunità: un cartellone ricchissimo di appuntamenti distribuiti in dodici settimane, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.

I teatri principali della kermesse saranno le aree verdi dei Giardini del Belvedere “Ettore Molinaro” e il parco della Zizzola, ma anche il cortile di Palazzo Traversa, le piazze, le vie del centro, i quartieri e le frazioni, per un’estate diffusa che valorizza l’intero territorio braidese.

Repubblica, arte e diritti

L'estate braidese si apre nel segno delle grandi ricorrenze istituzionali e civili. Il 2 giugno, piazza Caduti per la Libertà ospiterà i festeggiamenti per gli 80 anni della Costituzione, accompagnati a partire dalle ore 16 dall’intervento dei musici dell’Istituto Civico G. Gandino. Il giorno successivo, il 3 giugno alle 18.45 presso la Sala del Consiglio, lo storico e scrittore Carlo Greppi indagherà le radici dell'antifascismo nell'incontro “Nata dalla Resistenza - Alle origini della Costituzione”. Spazio anche alla valorizzazione della creatività, ai diritti e alla cultura: dal 6 al 28 giugno il Movicentro accoglierà la 6^ edizione di W.A.B. – Women Art Bra, la biennale della creatività dedicata all’arte proposta dalle donne. Dal 17 al 23 giugno si accenderanno inoltre i riflettori sulle iniziative di Casa Pride APS: si parte il 17 giugno al Caffè Cavour con l'apericena “Open” (in collaborazione con la Gender Equality Commission dell’UNISG), si prosegue il 18 giugno al Polifunzionale Arpino con il talk “Esistere” (con la Dott.ssa Agata Fiorelli Pica e Gigi Malaroda) e si chiude il 23 giugno alla Biblioteca Civica con la presentazione del libro “Rivoluzione non binaria” di Lou Ms. Femme.

I grandi Festival e la musica sotto le stelle

Il Parco della Zizzola e i Giardini del Belvedere si confermano il cuore pulsante dei grandi eventi musicali e giovanili:

• Baile Festival Beer and Food (5-7 giugno, Piazza Giolitti): un nuovo festival dedicato ai più giovani con talk, concerti, giochi e street food a cura dell'Associazione Ogni Passo un Passo.

• Artico Festival (11-13 giugno, Parco della Zizzola): quest'anno celebra il suo decennale sotto il tema “L’incoscienza, l’allegria”, portando in Piemonte le attesissime date esclusive di Marlene Kuntz, Giorgio Poi, Il mago del gelato e Le irossa.

• New Eden Festival (18-21 giugno, Parco della Zizzola): giunto alla seconda edizione, trasformerà il parco in un’oasi di suoni, con la grande chiusura domenicale affidata agli Zero Assoluto.

• Attraverso Festival: la prestigiosa rassegna diffusa farà tappa a Bra con due appuntamenti di altissimo profilo. Il 23 luglio a Palazzo Traversa la celebre giornalista Cecilia Sala guiderà il pubblico in “Venti di guerra”, un racconto intenso fatto di testimonianze e analisi sul campo per riflettere sui conflitti contemporanei. Il 25 luglio, nella suggestiva cornice della Zizzola, sarà invece la volta di Niccolò Fabi, che incanterà gli spettatori con un concerto intimo e coinvolgente.

• BELVEnerdì (10-11 luglio, Giardini Belvedere): due serate dedicate alla creatività e all’energia dei giovani braidesi.

Non mancheranno i grandi classici: l'immancabile Opera in Piazza l'1 agosto con il Rigoletto di Giuseppe Verdi in Piazza Caduti per la Libertà. A impreziosire il cartellone ci saranno inoltre il concerto “Una Voce Sola” con i Rebel Bit e le voci bianche della Fondazione Fossano Musica (7 giugno, Auditorium G. Arpino); il concerto d'estate della Banda Musicale Giuseppe Verdi (3 luglio, Palazzo Traversa) ; la pianista jazz Rita Marcotulli per il Roero Jazz Hub (6 luglio, Palazzo Traversa) ; l’Orchestra Alba Filarmonica diretta da Nicola Davico per Suoni delle colline Langhe e Roero (11 luglio, Palazzo Traversa); la Live Vocal Night della Voice DC Vocal Coaching (18 luglio, Palazzo Traversa) e la rassegna De Musica Clarascum con il concerto “Viva il vino” all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (31 luglio). Infine, la musica da camera sarà protagonista con il Roero Chamber Festival (27 giugno, Chiesa Santa Chiara).

Il Cinema all’aperto sotto le stelle

Il cortile di Palazzo Traversa si trasforma nuovamente in un'affascinante arena sotto le stelle, ogni giovedì dal 25 giugno al 13 agosto (inizio proiezioni ore 21.30, ingresso 3€). Il programma di quest'anno offre il meglio delle proposte cinematografiche della stagione appena passata, con registi di fama nazionale e internazionale: il 25 giugno: “La Grazia” di Paolo Sorrentino; il 2 luglio: “Le cose non dette” di Gabriele Muccino; il 9 luglio: “I colori del tempo” di Cédric Klapisch; il 16 luglio: “La vita va così” di Riccardo Milani; il 24 luglio (eccezionalmente di venerdì) “Slow Food Story” di Stefano Sardo, con Carlo Petrini e Dario Fo (evento gratuito in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni di Slow Food); 30 luglio: “Hamnet” di Chloé Zhao; 6 agosto “Zootropolis 2”; 13 agosto “Sentimental Value” di Joachim Trier.

Sempre a Palazzo Traversa e legati al mondo teatrale e letterario, sono in programma gli spettacoli di figura di Burattinarte (4 luglio, ore 21.30) e gli appuntamenti con le Evasioni Letterarie (4 luglio dalle ore 18), che trasformeranno l’aperitivo nei dehor del centro in incontri speciali con gli autori del territorio.

Parchi, vie, piazze e frazioni in Festa

L’estate a Bra è anche sinonimo di socialità, movimento e benessere. Il 6 e 7 giugno il Parco della Zizzola accoglierà il Festival dello Yoga per un fine settimana di meditazione, workshop e pratiche a ingresso libero, mentre il 7 giugno piazza Giolitti sarà il fulcro della mobilità sostenibile con la pedalata di Bicincittà promossa da Uisp e dei momenti di aggregazione di Famiglie in festa. Il 15 luglio l’animazione giovanile scenderà in strada in Via Piumati con l'Oratorio fuori le mura.

Il 24 e 25 luglio si festeggieranno i 40 anni di Slow Food, tra proiezioni, incontri e musica nel centro cittadino, mentre i venerdì sera – da fine maggio fino a fine giugno, saranno in compagnia di Aperitivo in Consolle. Spazio anche al Mercatino dell’Artigianato locale e vintage in via Vittorio Emanuele (7 giugno), organizzato in collaborazione con l’associazione Folle-mente, la Cena Estiva dell’AVIS sotto l'Ala di corso Garibaldi (13 giugno), la Festa del quartiere Oltreferrovia (19-20 giugno) e l'evento “La febbre del sabato sera” ai Giardini del Belvedere a cura della Cooperativa Sociale Emmaus (20 giugno).

Le frazioni saranno grandi protagoniste con Pollenzo in Festa (10-11 luglio) e la tradizionale Festa di Frazione Riva (30 luglio - 2 agosto). Ad agosto, il ritmo non si ferma: ogni sabato i Giardini Belvedere ospiteranno le serate di Tango indipendente, il Quartiere Madonna Fiori si animerà con il ciclo di appuntamenti di Liscio a Bra e Piazza Giolitti accoglierà la 5ª edizione dell'Esposizione Cinofila Internazionale (25-26 luglio).

Il Ferragosto, come da tradizione, sarà al Museo Craveri con un’affascinante serata immersiva di Multivisione.

Il programma dettagliato di tutti gli eventi, organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con i numerosi partner del territorio, è consultabile sul sito www.turismoinbra.it .

Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Bra, alla mail: promozione@comune.bra.cn.it, o chiamando il numero 0172.43018. (em)