Pofondo cordoglio in Valle Maira per la morte della 53enne Silvia Cucchietti

“Potrei dire tante cose su Silvia - ci dice commossa un’amica - del suo sorriso incredibile e della sua dolcezza, del modo con cui si è sempre rapportata con le persone. Perché lei era davvero speciale. In questo momento di grande dolore, però, le parole faticano ed è difficile accettare la sua morte. Eppure c’è una cosa a cui tengo particolarmente e che forse sarà quella che darà la forza a tutte le persone, soprattutto ai suoi cari: lei è stata un grande dono, meraviglioso ed incancellabile.”



Profondo cordoglio in Valle Maira per la morte di Silvia Cucchietti, di 53 anni e molto conosciuta, in seguito purtroppo ad una malattia.



Originaria di Villar San Costanzo, dove abitava, la donna era stata dapprima contitolare del “Bujo Pub” a Cervasca e successivamente, per diversi anni, aveva lavorato come istruttrice di nuoto presso il Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna. Nel titolare Giorgio Salomone, nei colleghi e nei tanti bambini e ragazzi resta un ricordo di grande affetto e gratitudine.



Da pochi anni Silvia aveva cambiato mestiere e lavorava presso l’agriturismo Lo Puy - La Chabrochanto, in borgata Podio di San Damiano Macra. Una figura preziosa per la struttura, le cui parole sono il segno di un legame che va ben oltre il lavoro:



“Cara Silvia, sei stata un’amica e una collaboratrice preziosa - si legge - Ci manca il tuo sorriso, le chiacchere, le pause caffè e cicca.. La tua gentilezza e disponibilità. Che tu possa riposare in pace e continuare a portare un po’ della tua luce a noi tutti.”



Il suo sorriso, la sua straordinaria bellezza, nell’aspetto e nell’anima, resteranno per sempre nel cuore del marito Davide, della mamma Maria Angela, del fratello Giorgio, degli adorati nipoti Santiago e Gabriele, della cognata Manuela con Loris, dei suoceri Ornella e Valter e di tutti i parenti.



Il funerale avrà luogo sabato 30 maggio, alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale di Villar San Costanzo. Qui domani sera, alle ore 19:30, verrà recitato il rosario.