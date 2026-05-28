Pofondo cordoglio in Valle Maira per la morte della 53enne Silvia Cucchietti

“Potrei dire tante cose su Silvia - ci dice commossa un’amica - del suo sorriso incredibile e della sua dolcezza, del modo con cui si è sempre rapportata con le persone. Perché lei era davvero speciale. In questo momento di grande dolore, però, le parole faticano ed è difficile accettare la sua morte. Eppure c’è una cosa a cui tengo particolarmente e che forse sarà quella che darà la forza a tutte le persone, soprattutto ai suoi cari: lei è stata un grande dono, meraviglioso ed incancellabile.”
Profondo cordoglio in Valle Maira per la morte di Silvia Cucchietti, di 53 anni e molto conosciuta, in seguito purtroppo ad una malattia.
Originaria di Villar San Costanzo, dove abitava, la donna era stata dapprima contitolare del “Bujo Pub” a Cervasca e successivamente, per diversi anni, aveva lavorato come istruttrice di nuoto presso il Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna. Nel titolare Giorgio Salomone, nei colleghi e nei tanti bambini e ragazzi resta un ricordo di grande affetto e gratitudine.
Da pochi anni Silvia aveva cambiato mestiere e lavorava presso l’agriturismo Lo Puy - La Chabrochanto, in borgata Podio di San Damiano Macra. Una figura preziosa per la struttura, le cui parole sono il segno di un legame che va ben oltre il lavoro:
“Cara Silvia, sei stata un’amica e una collaboratrice preziosa - si legge - Ci manca il tuo sorriso, le chiacchere, le pause caffè e cicca.. La tua gentilezza e disponibilità. Che tu possa riposare in pace e continuare a portare un po’ della tua luce a noi tutti.”
Il suo sorriso, la sua straordinaria bellezza, nell’aspetto e nell’anima, resteranno per sempre nel cuore del marito Davide, della mamma Maria Angela, del fratello Giorgio, degli adorati nipoti Santiago e Gabriele, della cognata Manuela con Loris, dei suoceri Ornella e Valter e di tutti i parenti.
Il funerale avrà luogo sabato 30 maggio, alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale di Villar San Costanzo. Qui domani sera, alle ore 19:30, verrà recitato il rosario.
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Attualità | 28 maggio 2026, 18:31
Pofondo cordoglio in Valle Maira per la morte della 53enne Silvia Cucchietti
Per diversi anni istruttrice di nuoto presso il Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna, lavorava ora presso l’agriturismo Lo Puy - La Chabrochanto in borgata Podio di San Damiano Macra: il funerale sabato 30 maggio nella chiesa parrocchiale di Villar San Costanzo
“Potrei dire tante cose su Silvia - ci dice commossa un’amica - del suo sorriso incredibile e della sua dolcezza, del modo con cui si è sempre rapportata con le persone. Perché lei era davvero speciale. In questo momento di grande dolore, però, le parole faticano ed è difficile accettare la sua morte. Eppure c’è una cosa a cui tengo particolarmente e che forse sarà quella che darà la forza a tutte le persone, soprattutto ai suoi cari: lei è stata un grande dono, meraviglioso ed incancellabile.”