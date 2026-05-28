Saluzzo, cordoglio per la morte improvvisa dell’ex vigile urbano Angelo Bertola

Cordoglio in città per la morte improvvisa di Angelo Bertola, 87 anni, ex vigile urbano. L’anziano, ricoverato presso una struttura della città, era malato da tempo. Persona stimata e ben voluta per il suo carattere gentile, lascia la moglie Adelia e i figli Roberto, architetto e consigliere comunale, con Silvia; Franco con Michela; Paolo con Mirela, oltre agli adorati nipoti Lorenzo, Giulia, Margherita, Matteo ed Edoardo.

Bertola, classe 1938, era originario di Villanovetta di Verzuolo. Dopo aver svolto il servizio militare negli Alpini, aveva lavorato per alcuni anni a Torino, prima del trasferimento a Saluzzo nel 1966 insieme alla moglie Adelia Dao, originaria di Piasco. In città è rimasto nel ricordo di molti per il suo lavoro nella Polizia Locale, dove ha concluso la carriera nel 1992 con il grado di brigadiere.

Oltre all’attività professionale, Angelo Bertola coltivava la passione per il canto, che lo aveva portato a far parte per oltre 40 anni della Corale Le Tre Valli e del coro del Duomo. Grande amante della montagna, era anche cercatore di funghi e pescatore, molto legato al gruppo degli Alpini e tifoso del Torino.

Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 28 maggio, alle 18 in duomo. Il funerale si svolgerà domani mattina, venerdì 29 maggio, alle 11, sempre in cattedrale. Dopo il rito funebre, la salma verrà tumulata nel cimitero di Villanovetta di Verzuolo.