Savigliano celebra l'80° anniversario della Repubblica con Aldo Cazzullo

Savigliano celebra l'80° anniversario della Repubblica italiana con Aldo Cazzullo. Il celebre giornalista e scrittore interverrà al teatro Milanollo martedì 2 giugno, alle 21, in un incontro organizzato dall'Assessorato alla cultura del Comune. “L'identità italiana” è il titolo della conferenza che verrà proposta dal giornalista albese.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. «Per consentire al maggior pubblico possibile di prendere parte alla serata – dicono dall'Assessorato – la conferenza di Cazzullo sarà ripresa e trasmessa in contemporanea alla Crosà Neira. Si tratta di un ospite di rilievo che proporrà un viaggio nelle radici e nella storia del nostro Paese, nell'anniversario di una data fondamentale come quella del 2 giugno 1946».