Alba, concorso per un funzionario amministrativo all’Ufficio Ambiente

Il Comune di Alba ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Funzionario Amministrativo” – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – per la Ripartizione “Urbanistica e Territorio”, Unità Operativa “Ambiente”.

La figura selezionata sarà chiamata a gestire procedimenti tecnico-amministrativi e contabili legati ai temi della tutela ambientale, tra cui gestione dei rifiuti, qualità dell’aria, tutela delle acque e del suolo, sostenibilità ambientale, prevenzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico, oltre alla gestione di appalti e servizi ambientali.

Il profilo ricercato richiede competenze specialistiche, autonomia organizzativa, capacità relazionali e orientamento al problem solving, in un contesto di lavoro caratterizzato da collaborazione interdisciplinare e rapporto diretto con cittadini e operatori del territorio.

Il trattamento economico previsto corrisponde a quello iniziale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del comparto Funzioni Locali, pari a euro 27.206,95 lordi annui per tredici mensilità, oltre agli ulteriori emolumenti previsti dalla normativa vigente.

Per partecipare è richiesto il possesso di una laurea coerente con l’ambito ambientale, tecnico o scientifico, tra quelle indicate nel bando, oltre alla patente di guida categoria B.

La selezione si articolerà in una prova scritta e una prova orale sulle principali normative ambientali, amministrative e relative agli enti locali.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA al seguente link: https://www.inpa.gov.it/ entro le ore 23:59 dell’8 giugno 2026.

Il bando completo è disponibile sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Alba, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, al seguente link: https://trasparenzaalba.maggiolicloud.it/atti/AmministrazioneTrasparente.aspx?Tipo=8122