Costituzione e memoria civile: premiati gli studenti dell’Arimondi-Eula al concorso “Beppe Allocco”

Gli studenti dell’IIS ARIMONDIEULA hanno partecipato, nei giorni scorsi, al 2^ concorso premio di studio Beppe Allocco indetto dall’ANPI Ets sez. di Savigliano.

Il tema proposto era un approfondimento sui primi 12 articoli della Costituzione italiana. Lo scorso venerdì presso il Museo civico cittadino si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza dei familiari e amici di Beppe Allocco, l’assessore alla cultura Roberto Giorsino, i dirigenti scolastici e la direttrice del museo Silvia Olivero.

La commissione ha sottolineato l’accuratezza di tutti gli elaborati presentati e ha poi proceduto a premiare i migliori lavori. Per la particolare abilità di organizzazione nel lavorare in gruppo e per l’uso accurato di fonti autentiche ha conseguito il secondo premio la classe 5D AFM che aveva presentato al concorso un podcast sull’art. 3 della Costituzione.

Al terzo posto si è classificata Giulia Monge con l’opera scritta dal titolo “Riflessioni sull’art. 3”, un testo che puntava l’attenzione sul tema della parità di genere. Un premio speciale ANPI è andato allo studente Gianmaria Saimandi per l’opera scritta “ Il diritto di tornare a casa”, testo riguardante i diritti dei lavoratori e le morti bianche.

Un plauso a tutti gli studenti premiati che hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità verso i diritti costituzionali e ai docenti referenti sempre attenti alle opportunità del territorio, appassionati e coinvolgenti.