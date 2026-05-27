Alba: premiati i vincitori del "Teatro dei Ragazzi", quest’anno col memorial dedicato a Fiorenza Gabiati

Martedì 26 maggio il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba ha chiuso la stagione 2025-2026 con una serata speciale dedicata alla conclusione della 26ª edizione del festival “Il Teatro dei Ragazzi”, con il memorial “Il dono di un sorriso” dedicato a Fiorenza Gabiati.

Fiorenza è scomparsa il 7 aprile 2025, a 41 anni, a causa di una rara malattia genetica, lasciando un segno profondo in tutte le persone che l’hanno conosciuta.

Per lei e per tutti gli studenti partecipanti al festival una serata di riconoscimenti, ricordi e spettacolo condotta dalla giornalista Daniela Scavino, affiancata dalla Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino, mamma di Fiorenza.

Ad aprire l’evento è stato il sindaco di Alba Alberto Gatto, presente insieme alla vice sindaco e assessora alla Cultura Caterina Pasini, alle assessore Donatella Croce, con delega alle Politiche sociali e assistenziali, e Lucia Vignolo, assessora alle Politiche giovanili, oltre alle consigliere comunali Stefania Manassero e Lucia Morcaldi.

Ospite d’eccezione della serata è stato Lello Marangio, scrittore, autore e umorista napoletano, zio simbolico di Fiorenza che ha condiviso con il pubblico riflessioni sulla propria esperienza personale di persona con disabilità, raccontando con ironia e sensibilità episodi della sua infanzia e del rapporto con la famiglia.

Nel corso della serata si sono alternati momenti musicali e testimonianze. Sul palco si è esibita l’Orchestra della classe 4AM della sezione musicale del Liceo “Leonardo da Vinci” di Alba, diretta dal maestro Valerio Petrantoni. Proprio il liceo albese accolse Fiorenza nel 1998 nel suo percorso scolastico, come prima studentessa con disabilità inserita in una scuola superiore della città.

Nel corso della serata sono state assegnate le premiazioni del festival “Il Teatro dei Ragazzi”, decretate dalla giuria presieduta da Lello Marangio e composta da Silvia Calzolaro, vicepresidente Fidapa, Marta Caffa, amica di Fiorenza e studentessa universitaria in Lettere, Silvia Muratore fotografa, Alessandra Morra architetta e Simonetta Pavese, funzionaria del Teatro Sociale di Alba.

Le tre migliori rappresentazioni, selezionate tra gli spettacoli messi in scena dagli studenti di nove scuole di Alba e del territorio, sono state premiate con buoni acquisto per materiale scolastico offerti dalla Fondazione Fidapa.

Il primo premio è stato assegnato allo spettacolo Artificial…Mente realizzato dalle classi quarte della scuola primaria Umberto Sacco insieme alla Compagnia del Menestrello, premiato per l’originalità del percorso, la forza del messaggio e la qualità complessiva della messa in scena.

Secondo premio allo spettacolo Non fu già sempre pazzo Orlando sulla Luna, portato in scena dal laboratorio teatrale delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Beppe Fenoglio” di Neive, per la qualità dell’interpretazione e la capacità di trasformare il palcoscenico in uno spazio di racconto condiviso.

Terzo premio alle classi IV A, V A e coro della scuola primaria di Mussotto d’Alba con lo spettacolo Ciao Cellulare! premiato per la creatività e la capacità di valorizzare il lavoro di gruppo.

Il premio speciale “Fiorenza” è stato consegnato da Orsola Bonino alla classe 4AM del Liceo Musicale “Leonardo da Vinci” di Alba. A ritirare il riconoscimento è stato il professor Valter Protto, capodipartimento del liceo musicale.

La menzione speciale della giuria è stata assegnata al Liceo Classico con lo spettacolo Lisistrata.

Durante la serata è stato inoltre rivolto un ringraziamento all’ex dirigente scolastico del Liceo “Leonardo da Vinci” Natale Gorla, che ebbe un ruolo importante nel percorso scolastico di Fiorenza e nei primi percorsi di inclusione nella scuola superiore albese.

La 26ª edizione del festival “Il Teatro dei Ragazzi” è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Alba in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con il sostegno della Fondazione CRC.

"Questa importante serata – ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto – chiude una grande stagione 2025-2026 per il nostro Teatro Sociale, perno culturale della nostra città e del territorio e conclude anche il festival “Il Teatro dei Ragazzi”, giunto alla XXVI edizione, con spettacoli andati in scena per quasi tutto il mese di maggio. Questa rassegna dedicata all’espressività artistica studentesca rappresenta da anni uno spazio prezioso di crescita, creatività e inclusione sociale. Dedicare questa edizione a Fiorenza Gabiati ha conferito ancora più valore umano e civile all’iniziativa, che ha saputo unire memoria, cultura, scuola e comunità. A nome di tutta l’Amministrazione desidero ringraziare vivamente tutti coloro che lavorano costantemente per il nostro teatro durante tutto l’anno, quanti hanno contribuito all’organizzazione di questa serata, la Fondazione Fidapa per il contributo economico ai premi, Lello Marangio per la sua partecipazione e tutte le scuole e gli studenti che si sono messi in gioco nel festival con estro e passione. Grazie a tutti!".

"Auspico che il mondo della scuola capisca il valore enorme dell’inclusione nella sua totalità, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti in classe, studenti e insegnanti", le parole di Orsola Bonino, mamma di Fiorenza Gabiati.